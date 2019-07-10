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台南登革熱疫情升溫 本土案例增至8例

By  台灣英文新聞－編輯
2019/07/10 13:59
疾管署防疫人員於台南市中西區開山里查核孳生源。（圖／疾管署）

疾管署防疫人員於台南市中西區開山里查核孳生源。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署今（10）日公布台南新增2例本土登革熱病例，分別住在南區和開南區，於7月6日及8日發病，經檢驗確診感染登革病毒第二型。

疾管署表示，2名新增案例為南區大恩里40多歲女性及安南區理想里60多歲男性。南區個案平時活動地以住家及工作地(東區大同里)為主，其工作地與日前確診之東區大同里、中西區開山里個案活動地相近，依地緣相關性初步研判個案於東區大同里感染的可能性較高

安南區個案活動地以住家及工作地(中西區)為主，其工作地與中西區開山里相近，初步研判個案於中西區開山里感染的可能性較高。

今(2019)年截至目前國內累計46例本土登革熱病例，為高雄市38例(三民區32例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市8例(中西區3例、東區2例，永康區、南區及安南區各１例)。

疾管署再次提醒，近期南部地區持續有降雨情形，請民眾提高警覺並加強落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀之患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治措施。
登革熱

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