「倫敦政經學院」地球儀微調　維持台灣中國不同顏色

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）蔡總統母校英國倫敦政經學院LSE，決定維持該校引起議論的地球儀裝置藝術原貌，將台灣和中國標為不同顏色。我外交部今(10)日表示，校方此一決定既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海現狀事實，外交部深表肯定。

倫敦政經學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）今年3月設立一座地球儀公共藝術品「顛倒的世界」（The World Turned Upside Down），把台灣和中國用不同顏色標示，而且把台北用代表首都的紅色方格標註，卻遭中國留學生抗議，要求修改作品。

中央社10日報導，校方近期微調，在台灣和巴勒斯坦旁邊加註星號，但未更動台灣的國名標註REP. CHINA（Taiwan）和顏色，同時校方也豎立告示牌表示，「本校歡迎不同觀點的人，以相互尊重的方式，對重大議題進行辯論」(如下圖) 。

告示內容同時強調:

顛倒的世界是沃林格的作品，是他在2019年對於這個世界的詮釋。

作品中的邊界、顏色、地名等，並不代表倫敦政經學院認同任何領土與邊界的法律狀態(legal status) 。 其中許多邊界仍有爭議，作者也加上了星號。

圖/中央社

這個地球儀牽涉的不僅是台灣與中國議題，還包括耶路撒冷被標為以色列首都，還有許多戰亂地區的邊界爭議，引發眾多討論。

校方近期針對地球儀進行微調，在台灣旁邊加註星號。在耶路撒冷的爭議部分，則是把耶路撒冷從紅色方格改成了代表一般都市的白色圓點，加上了原本沒有標示的「巴勒斯坦」，並在旁邊標註星號。

外交部今表示，倫敦政經學院針對透納獎得主、藝術家沃林（Mark Wallinger)設計的公共藝術品「顛倒的世界」，決定維持該地球儀裝置藝術將台灣和中國標為不同顏色，外交部對此表示歡迎與肯定。

中央社引述外交部表示，最近幾個月 以 來，包括英國會友人、學者專家及社會意見領袖等持續透過不同方式呼籲校方維持該作品原樣。外交部長吳釗燮也於4月5日致公開信函給LSE校長夏費克（Dame Minouche Shafik），呼籲校方切勿屈從中國的政治施壓與霸凌。外交部對英國各界友人就本案的關心與支持，表示由衷感謝。

這個地球儀所引發的爭議，已經被LSE當成一個教學實例。由師生組成的「LSE去殖民化小組」6月在地球儀旁舉辦公開講堂，討論大學在全球政治與歷史衝突中應該扮演的角色。

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校方近期針對地球儀進行微調，在耶路撒冷的爭議部分，則是把耶路撒冷從紅色方格改成了代表一般都市的白色圓點，加上了原本沒有標示的「巴勒斯坦」，並在旁邊標註星號。中央社