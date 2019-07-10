絕食52天後送醫：前國策顧問「黃華」推「台灣自決創國運動」

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）為了推動「台灣共和國自決創國運動」， 80歲的前國策顧問黃華自5月19日起在台北車站大廳進行「 甘地式絕食」行動，在本(7) 月9日下午的民進黨團總召柯建銘勸說下，停止絕食， 結束為期52天的絕食行動，並被送往台大醫院檢查。

黃華在自己的著作「別無選擇 - 革命掙扎」一書中，說到：

人人都是「別無選擇」地出生到這個世界。遇到厄運，不是「 別無選擇」地接受或忍受任人宰割，就是「別無選擇」地掙扎、 甚至革命！台灣人是「別無選擇」地接受任人安排做「清國人」、「 日本人」、「中華民國人」，如今又遇到類似的厄運， 我們是不是不要再「別無選擇」地接受或忍受任人宰割？ 是不是讓我們大家一起來掙扎革命？ 是不是讓我們決心創立自己的新國家？

黃華採用非暴力、最不耗用社會資源的絕食靜坐， 以自己受苦的方式來喚起台灣人，達成台灣獨立建國的目標。

黃華的絕食行動主要訴求， 包括希望台派許多小黨及社團聯合組織成一個新大政黨，如： 台灣共和國團結創國聯盟，達成 (1)全力推動台灣自決創國運動！、(2)準備取代中國國民黨， 成為民主進步黨之外的一大黨。

黃華在絕食的第三天晚間，李勝雄律師與義光基督長老教會牧師、 長老等為黃華洗禮禱告，黃華並受洗成為基督徒。期間， 自由台灣黨主席蔡丁貴、台灣社社長張葉森、 台灣國辦公室總召王獻極、台大教授賀德芬、中國流亡作家袁紅冰、 廣播名嘴林明正、台灣民族黨主席蔡金龍、台灣獨立黨主席曾森泓、 、、等許多社運人士，及總統府秘書長陳菊與、 民進黨主席卓榮泰等，都前往探視，表達支持與關心。