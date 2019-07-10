印度獨角犀牛持續受威脅　保育工作未停歇

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》已禁止全球犀牛角的貿易，卻仍抵擋不住黑市交易。只因亞洲部分國家迷信犀牛角具有療效，使得盜獵活動持續猖獗。在印度加濟蘭加國家公園有一群護林員正試圖保育易危獨角犀牛，希望維護該動物的存續。

為了打擊非法盜獵，印度當局曾在公園裡將違法建造的房屋進行拆遷，並和軍方組織一支「特殊犀牛保護部隊」，專門用於保護獨角犀牛的安全，全力搶救該物種的存續。

2018年，在加濟蘭加國家公園裡普查到2,413頭獨角犀牛。然而牠們的數量仍受棲息地的縮減與盜獵的威脅而持續下降。據當地媒體報導，今年1月已有3頭獨角犀牛遭到盜獵者殺害，只因牠們的犀牛角在當地黑市的價格可達13萬歐元，這在印度可說是一筆龐大的收入。

據阿薩姆邦森林部統計，2014年有27頭獨角犀牛遭盜獵者殺害，2015年有16頭、2016年有12頭。雖然護林員人數增加至700名後，緩和了獵殺活動，獨角犀牛遭殺害的數量。從2017年的7頭已降至2018年的6頭，但牠們所受的威脅仍未解除。

加濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park)位於印度的阿薩姆邦，是易危「印度犀牛(Rhinoceros unicornis)」、也稱「獨角犀牛」及其他瀕危物種，包括老虎、大象、豹等野生動物，不受人類打擾的自然保護區，於1985年被聯合國教科文組織列為世界遺產。