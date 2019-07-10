老大哥在看着你　中國「社會信用體系」網站驚見港澳台

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港高教界組織「高教公民（Progressive Scholars Group）」昨（9）日發表聲明，指中國計畫在3年內將「社會信用評分系統」引入香港。內地事務局局長聶德權隨後澄清，指該體系絕不會在香港實施，但網友卻發現「信用中國」網站上早已預留港澳台的位置。

高教公民於聲明中指出，在廣東省政府5日所發布的文件《廣東省推進粵港澳大灣區建設3年行動計劃（2018-2020年）》當中，明列「加快社會信用體系和市場監管體系建設」、「探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒」等文字，雖未提及港澳字樣，但高教公民稱中國將在3年內於港實施社會信用體系，並直言香港自治地位危在旦夕。

該組織並呼籲港人積極支持美國的《香港人權與民主法案2019》，對建制派及親中派人士，實施凍結在美資產及禁止入境的制裁措施，制衡香港自治進一步受這些勢力侵蝕。

隨後，香港政制及內地事務局局長聶德權在Facebook上發文澄清，指社會信用體系「絕對不會在香港實施」。政府發言人也表示梁君彥也稱，該文件僅適用廣東省，香港政府不會在港推行社會信用體系。

然而，香港網友卻發現，中國國家公共信用資訊中心設立的信用系統網站「信用中國」上面，早就預留港澳台的位置，只是連結還未啟用而已。

筆名「作者」的香港作家稱在中國的社會信用體系下，「人，不再是一個人，而是變成一束束等候被收集的數據，被大數據所圈養。你不知道你何時被扣分，只在機場出境被拒時才知得到。」並指出「這不叫『奧威爾式』，而是『卡夫卡式』恐怖。」不單單只是監控，更直接改寫了奉公守法及社會道德的定義。