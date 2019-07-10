S HOTEL推出中秋品茗禮盒　結合在地職人精神

月圓人團圓，隨著中秋佳節將近，S HOTEL也推出了別具特色的中秋月餅禮盒，結合館內標誌性的書牆特色與S代表的明亮黃色，特邀台灣在地職人秘製小巧廣式月餅、桃山月餅，搭配王德傳茶莊兩種茗茶，每盒售價NT$1,280，買十盒送一盒，7月31日前付款更可享有加碼優惠95折！

S HOTEL 2019年中秋呈現精緻禮盒，選用台灣在地食材做發想，結合當季飄香的盛產水果，帶來濃濃果香的創意月餅，混搭出令人驚嘆的好滋味！一共推出了六款獨特口味，包括二款經典的廣式月餅「經典紅豆沙」及「飄香桂花」口味，金黃光澤鬆軟的外皮，皮薄餡飽滿，嚴選餡料、美味又不膩口。以及四種精緻小巧的桃山月餅，日式和果子的風味餅皮，內餡有著果香果粒的豐富口感，柔軟細滑，是低脂低油的健康取向月餅，分別是「白巧蔓越莓」、「紫薯麻糬」、「芒果酒月」、「香柚酒月」。其中芒果與香柚有著琴酒、水蜜桃香甜酒和龍舌蘭調和，加上芒果與香柚的內餡品嚐得到淡淡的層次酒釀香氣，清爽不甜膩，吃出月餅的精緻健康與美好，吃得巧又吃得好！

為充分結合在地職人精神，S HOTEL這次特別與王德傳茶莊合作，禮盒中包含兩款特選茗茶，「金萱烏龍」金萱(台茶12號)是由臺灣茶業改良場培育，淡雅甜柔的氣息最適宜以輕發酵與輕烘焙工藝突顯，茶湯在悠揚桂花香中帶著一絲棉柔奶香，滋味清甜。而「四季安尚烏龍」以臺灣特有品種四季春製作，採自然農法不施用農藥化肥；為保留完整風味, 採摘甘甜芽葉與香氣充足的嫩茶梗製作，並以30-35%中度發酵的傳統製茶工藝，達到「綠葉紅鑲邊」標準；再以三分文火晝夜烘焙，為清新奔放的品種香增添了醇潤層次。中秋的幸福團圓夜，與家人朋友一同品嘗S HOTEL精緻月餅與嚴選王德傳優質好茶。

S HOTEL中秋品茗禮盒充滿時尚感文青風格，亮眼時尚的黃色外盒代表了S飯店精神，無論送禮自用都能帶來充滿驚豔、歡樂及幸福感，這也是S飯店持續傳達給予的重要能量，一起與S飯店共度這美好的佳節！中秋品茗禮盒每盒NT$1,280，買十盒送一盒，7月31日前開放早鳥預購可享加碼95折優惠！