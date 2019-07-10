【快訊】槍擊警員通緝犯陳宏宗開槍拒捕　今凌晨在嘉義山區遭當場擊斃

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 槍擊要犯陳宏宗去年(2018)12月涉嫌在台南市楠西區，對2名員警開槍後逃逸，一直躲藏在嘉義、台南山區。警方今(10)日進行圍捕，陳嫌開槍還擊，當場遭擊斃，一員警受傷，無生命危險。

綜合自由與中央社報導，刑事警察局偵查第六大隊、雲林縣警察局、臺南市政府警察局、嘉義縣警察局、保一總隊維安特勤中隊，今天凌晨4時20分左右，前往嘉義縣大埔鄉查緝槍擊要犯陳宏宗。

警方圍捕槍擊要犯陳宏宗過程中，陳嫌拒捕開槍還擊，當場遭警方開槍，擊中頭部身亡。雙方開槍駁火過程中，有一名員警受傷，幸無生命危險。

警方表示，2016年12月初，陳嫌在雲林西螺果菜市場因與攤商口角，夥同一對父子前往朝對方開槍4發，其中2發分別擊中被害人雙腿，事後該對父子投案，陳嫌則逃亡。

玉井警分局楠西分駐所當時的所長王者音、警員顏進財，去年(2018)年12月12日晚上同乘一輛警車執行巡邏勤務時，於行經楠西區密枝里台3線路段時，發現騎腳踏車的陳宏宗停在路邊。

員警認為陳男可能需要協助上前詢問，對方向員警示意車輛故障，卻在王者音所長從副駕駛座開門下車時，開槍對員警射擊；王者音回到車上躲避後，他又朝警車駕駛座連續開槍，造成兩名員警受傷，陳男趁亂逃逸後，一直在嘉義、台南山區躲藏迄今。