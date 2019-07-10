「淬．煉」台灣當代藝術展日本登場　藝術創作鍛煉意志

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「淬．煉―百錬鋼」台灣當代藝術展透過藝術探討運動精神，呈現台灣18位藝術家錄像、繪畫等多媒材作品，已於日本東京及橫濱展出。

台灣運動員在儲備能量迎接2020東京奧運之際，文化部藝術銀行與駐日經濟文化代表處台灣文化中心、橫濱市民藝廊合作推出「淬．煉―百錬鋼」（を成す） 台灣當代藝術展，以藝術呼應運動精神，帶來18位台灣藝術家，共29組作品，以身體、運動、書寫、生命為題材出發。

展覽分為東京及橫濱二個展區，東京的駐日本代表處臺灣文化中心藝廊的展區，展出由外在的身體與運動為題材的行為藝術、繪畫及錄像作品，開啟視覺藝術與身體運動的多元對話，自即日起展至9月13日止。

另外，位於橫濱市民藝廊的展區，則以身體書寫與自我生命探究的內容為主，讓觀者沈靜感受作品中如泉源般緩緩湧出的堅毅能量，將於7月31日起至8月11日登場。

藝術銀行策展人陳妍卉說明，希望藉由二展區外顯與內蘊不同的敘述方式，呈現藝術家透過身體、知覺與意識的結合，對於自我及內在精神層面的鍛鍊及追求。

開幕當日邀請到參展藝術家曾雍寗及陳萬仁，與中之條雙年展總監山重徹夫以「藝術創作中的身體性」為題對談。其中，座談主持人洪韵婷提到，此次展覽作品分別從外顯的運動狀態及內隱的精神狀態，呈現藝術家創作過程與運動員自我訓練中同樣堅忍不拔的精神，彼此修練自身心靈，淬煉成精的結果。

橫濱市民藝廊館長松井美鈴表示，作為「創造都市」的橫濱市，長期與台灣交流頻繁，年造訪人次高達2000萬人。這次橫濱市民藝廊與台灣文化中心合辦展覽，更為雙方交流增添色彩。

8月1日將於橫濱市民藝廊舉辦第二場展覽座談會，由國立台北藝術大學教授王俊傑主持，邀請黃金町地域發展中心事務局長山野真悟與參展藝術家謝鴻均、許馨文等人進行跨文化的對談，讓民眾跨越語言藩籬，走進藝術家的心靈世界，深入瞭解展出的精彩創作。

東京台灣文化中心藝廊參展藝術家包含石晉華、盂施甫、莊宗勳、陳萬仁、張育嘉、黃法誠、曾雍甯；將於橫濱市民藝廊亮相的藝術家為王公澤、王博彥、石晉華、吳明聲、易漢圜、徐睿甫、許芸姍、許馨文、黃錦華、梁任宏、鄭麗雲、謝鴻均。更多詳情請前往官網查詢。