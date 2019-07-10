阿里山林鐵列國家景觀　「文化路徑」探山林之美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）阿里山林鐵被列為台灣第一個國家級的重要文化景觀，文化部將與林務局、嘉義縣市政府合作規劃文化路徑推動觀光。

文化部昨（9）日公告「阿里山林業曁鐵道文化景觀」為台灣第一個國家級的重要文化景觀，文化部部長鄭麗君親赴阿里山售予「重要文化景觀」證書，授證儀式在阿里山竹崎車站前舉辦。

鄭麗君表示，阿里山林鐵獲指定為台灣首處「重要文化景觀」實至名歸，後續文化部將依《文化資產保存法》等相關規定，擬定保存及管理原則與保存維護計畫，並持續與相關單位進行跨部會合作。

鄭麗君指出，為落實系統性治理的文化資產保存思維，文化部正積極規劃包括阿里山林業鐵道、糖鐵、再造歷史現場城市散步及茶文化等「文化路徑」，希望透過文化路徑計畫啟動跨區域、主題式的文化保存行動。

鄭麗君提及，未來文化部補助林務局、嘉義縣市政府推動景觀管理維護及各項工程的比率，也將比以往更高。文化部也將在嘉義文創園區成立推動阿里山林業鐵道文化路徑的專案辦公室，進一步深化與地方政府、民間團體的合作。

此外，竹崎高中同學長年擔任「阿里山青年大使」，投身社區教育推廣，鄭麗君也特別感謝阿里山靑年大使們持續對外訴說阿里山的故事，讓更多人認識阿里山的美。

鄭麗君強調，「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」成立剛滿一周年，該處專責掌理阿里山林業鐵路維運，及其相關林業文化資產之保存與活化。她感謝林務局成立文資專責單位，具體實踐「部部都是文化部」的政策。