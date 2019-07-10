我排碳我負責 法國2020徵收機票環保稅

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）法國運輸部長週二（9日）宣布，從2020年開始，在法國購買機票將加收環保稅，用於資助環境保護計畫。

據《美聯社》報導，這筆環保稅的金額將在1.50歐元到18歐元之間（約NT$52-630），實施對象以離境法國的飛機為主，不包括過境法國、飛往科西嘉島及海外法屬領土的飛機，亦不包括從其他國家飛抵法國的飛機。

環保人士雖然對這項新措施表示歡迎，卻並非全然滿意。他們認為航空業必須降低溫室氣體排放，才能為氣候變遷盡一份心力。

布魯塞爾的運輸與環保團體認為，「光是徵收機票環保稅效用不大，但至少這表示法國政府承認現行制度的不足。」

法國運輸部宣布環保稅的收費標準是：國內線與歐洲航班的經濟艙1.5歐元，商務艙9歐元。飛往歐盟以外的地區，需支付18歐元環保稅。相較之下，英國的飛機乘客稅金額在13英鎊到172英鎊之間（約NT$494-6536），每年為英國帶來30億英鎊稅收（約NT$1,140億）。

預計法國自2020年開始徵收機票環保稅，每年將為政府帶來1億8千萬歐元收入（約NT$6億3千萬）。這筆錢將用來投資環境友善的交通基礎建設，包括軌道建設。

德國、義大利等其他歐洲國家早已徵收機票環保稅，而瑞典正在推動廢止歐洲航空燃料免營業稅的優惠措施。

航空業者大多反對政府徵收環保稅，他們說這種作法只是讓飛機換到其他地方起降。國際航空運輸協會（IATA）認為，以碳排放減量交易的方式來抵銷飛機的排碳量是較好的作法。