雲朗觀光全新品牌「品文旅」 礁溪據點正式營運

年輕族群關心的話題，除了自助旅行之外，對於地球環境保護的關心，也日漸提高，看準年輕人喜好與市場展望，雲朗觀光集團籌備近3年，旗下飯店品牌再添新生力軍「品文旅」，首間據點坐落礁溪，於暑假起正式營運。品牌以「品文藝．輕旅行」為精神，以Inspiring, Fun & Creative的態度，為旅行添文藝氣息。品牌Logo以台灣藍鵲為意象，其光彩奪目的美麗羽毛、團結堅韌的個性，象徵著品文旅以溫暖人情味，迎接探索精彩旅程的旅人。「品文旅 礁溪」為雲朗觀光集團於礁溪的第2個據點、第3家提供溫泉的飯店，品文旅礁溪更自溫泉主軸延伸「自主旅行」與「綠色飯店」兩大概念，品文旅為宜蘭首家導入自助Check-in之飯店，更提倡環保，為礁溪首創全客房不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店，以公共區域自取飲水落實環保，房客可持房內環保水壺，取用來自義大利的綠能Blupura氣泡飲水機，飲用當地水源，落實低碳，更創造”氣泡水喝到飽”趣味話題，泡湯後喝口氣泡水，為旅人創造暢快溫泉假期！

品文旅礁溪擁有178間客房，全備獨立溫泉浴池，規劃4種房型：「樂旅小閣樓」、「品泉雙人房」、「品旅雙人房」、「文漾家庭房」；其中主題房樂旅小閣樓以「孩子心中的秘密基地」為設計概念，於挑高客房中設計架高小閣樓，孩子可爬上嬉戲外，更能在閣樓臥榻香甜入眠，一圓秘密基地夢想。其他三種房型設計延伸「溫室」概念，於天花板設計如同溫室屋頂般的白色鋼架，象徵把自然引入，而天花板留下了水泥原始紋路，讓建築最初的樣貌自然展現。品文旅礁溪暑假住房專案，自即日起至8月底止，品泉雙人房每房NT$3,200起、品旅雙人房每房NT$3,400、文漾家庭房每房NT$5,500起，提前14天訂房，享早鳥85折優惠；樂旅小閣樓自8月起開放預訂，每房NT$4,100起。訂房專線：(03)988-9090。

坐落溫泉源頭區擁有一等好湯的品文旅，除了在客房內能體驗溫泉，更規劃室內及室外「溫泉SPA」，室外可瞭望天空、體驗SPA設施，室內為兒童戲水池、溜滑梯與噴泉舞池，讓孩子盡情玩水！遊戲空間「玩起來!Game」，以”放大”為規劃概念，將大人記憶中的兒時玩具：疊疊樂、俄羅斯方塊、扭扭樂遊具原型放大10倍，創造好好拍、好好玩的Game Zone，為旅途帶來更多回憶！

「Rick's」為品文旅唯一餐廳，開闊的挑高空間，從白晝至夜晚，提供多變的料理體驗；餐廳命名以「向經典致敬」為概念，引用老電影《北非諜影》知名台詞「Everybody comes to Rick's」精神，整合舊時代經典，創造無壓自在的用餐享受。Rick's餐點主打世界文化遺產料理的Pizza，結合礁溪溫泉推出「溫泉Pizza」，以過濾雜質消毒後的溫泉水加入麵團，使麵體細緻度更高，餅皮更富濕潤度與嚼勁，充滿「吃一口溫泉」的趣味！Rick's運用宜蘭特色開發創意口味，其中「貓王Pizza」靈感來自宜蘭小吃「花生捲加冰淇淋」，抹上一層貓王最愛的花生醬、鋪上起士，烘烤後香氣四溢，接著灑上自花生磚現刨花生糖粉，麥芽糖即融在Pizza上，挖上清爽鳳梨口味的「叭哺」，撒上香菜，就是富宜蘭風味的獨創Pizza，香濃花生醬和微脆口感的花生糖粉，在口中集結出花生吃法之大成，相信貓王都著迷，更是香菜控不容錯過的口味。另一款特色口味為「蘭陽金棗鴨賞」，運用鴨賞和金棗果醬，推出鹹甜兼具的宜蘭風味。而拿坡里Pizza的原型「水手Pizza」，在Rick’s也嚐得到，因其原名Marinara和英文Marine發音相似，故稱水手Pizza，也稱漁夫Pizza；水手僅以番茄糊、蒜片、奧勒岡葉、橄欖油製作，單純的材料，能嚐到餅皮的滋味和Pizza的原始樣貌。

為了讓更多旅人體驗「吃」以外的Pizza樂趣，品文旅推出Pizza DIY，每日下午於Rick’s餐廳開放報名，不限年齡，大小朋友皆可參加。穿上廚師圍裙，戴上廚師帽，跟著廚師從擀麵皮到鋪配料，完成品文旅獨創口味「蘭陽金棗鴨賞Pizza」，完成Pizza即可獲頒「Pizza大師證書」，創造充滿趣味回憶的午候！Pizza DIY自即日起至8/31，每日15:30-16:30進行，限10組報名，每份Pizza NT$250，詳洽Rick’s餐廳。

品文旅礁溪早餐訴求「無毒飲食」、「減碳食材」、「健康概念」；部分蔬菜由礁溪郊區的自有「無毒農場」栽種，特聘農夫依節令種植，減少運送碳排放量。此外，健康飲食當道，看準「黃豆」為葷素食者皆可食用的食材，其富含大豆卵磷脂、膳食纖維…等多元營養素，適合全年齡層食用，因此特別砸下百萬、引進「大型研磨豆漿機」，早餐能喝到新鮮豆漿，也能嘗到自製豆腐與豆花等料理，為旅人帶來樂活體驗。

自去年於湯圍溝公園旁的兆品酒店礁溪營運後，今年雲朗觀光再度以暑假礁溪最新飯店之姿，搶攻市場。值得一提的是，雲朗觀光兩據點，皆緊鄰兩大溫泉公園，掌握礁溪雙公園商機，具長遠潛力。「品文旅礁溪」正式營運後，將和兆品酒店礁溪發揮分眾綜效，滿足從親子到年輕客層需求。全新品牌「品文旅礁溪」以在地精神、礁溪溫泉為基底，加入自主及綠色旅行概念，在品文旅，看見截然不同的輕旅行！