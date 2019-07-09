台北國泰萬怡酒店 超值住房專案

台灣，台北，2019年07月09日 – 暑假就是要出去玩！台北國泰萬怡酒店針對不同需求推出兩款超值住房專案，針對親子旅遊推出的「親子FUN住房專案」特別結合小朋友大朋友都適合的三個主題展－「大直遊戲愛樂園」、「華山幻彩影萬花筒特展」和「Magic Studio魔法練習生－影視科技互動特展」，優惠內容包含豪華客房住宿乙晚、主題展門票三選一、自助早餐，兩大一小親子三人行，專案優惠價只要NT$5,700起。適合小倆口與閨蜜出遊的「Escape!精選美饌住房專案」包含雅緻客房或豪華客房住宿乙晚、自助早餐與自助晚餐，超值優惠價只要NT$6,200起！

針對暑假親子出遊的「親子FUN住房專案」，大手攜小手，親子暢玩最划算！特別結合三個主題展，有「大直遊戲愛樂園」、「華山幻彩影萬花筒特展」和「Magic Studio魔法練習生－影視科技互動特展」，適合各年齡的趣味主題展，讓您自行決定去哪兒玩！專案優惠價只要NT$5,700起，包含豪華客房住宿乙晚、任選一家主題展門票優惠、自助早餐，門票與早餐依訂房之人數贈送，至多3客自助早餐與3人入場(兩位大人與一位12歲以下孩童)，本專案僅適用於不佔床之12歲以下孩童入住，如需加床，費用需另計，專案優惠自即日起至8月31日止。

適合小倆口、閨蜜愜意出遊的「Escape!精選美饌住房專案」，優惠內容包含雅緻客房或豪華客房住宿乙晚、MJ Kitchen自助早餐與自助晚餐(至多2客)，依預訂房型與人數而定，超值專案優惠每房每晚只要NT$6,200起，依酒店當天房況還有機會可免費升等一個等級之房型，專案自即日起至2019年12月30日止。

台北國泰萬怡酒店酒店位處台北市中心民生東路、建國北路口精華商務區域，交通便利，步行5分鐘可達捷運行天宮站，現代風格設計的客房，氛圍明亮舒適，透過落地景觀窗，遠眺台北101、新光摩天大樓、大直摩天輪，將別具風格的都會景致盡收眼底。

所有房間均提供靈活的工作及休閒空間，免費無線網路，以及55吋液晶電視。房間內生活設施一應俱全，包括免治馬桶、電冰箱、迷你吧、個人保險箱等。為賓客24小時開放的專屬健身房位於酒店的17層，設有跑步機、交叉訓練機、固定自行車等多種健身設備，為賓客提供煥然一新的釋壓運動體驗，讓您在旅途中保持活力與熱情。

台北國泰萬怡酒店「親子FUN住房專案」與「Escape!精選美饌住房專案」之專案價皆須外加服務費和稅，並不可與其他優惠或專案合併使用。詳情與訂房請洽(02)77503366 或 國際官網 。