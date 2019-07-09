台北士林萬麗酒店 新任瑞士籍總經理新上任

萬豪國際酒店集團台灣首家萬麗品牌—台北士林萬麗酒店，自2018年8月甫開幕進駐，成為台北士林天母地區首家五星級國際飯店品牌。正值士林萬麗迎接開幕一周年之際，由萬豪國際集團任命曾任職於多間國際飯店的丹尼爾（Daniel Roland Meier）擔任台北士林萬麗酒店新任總經理，並於日前正式到任。期望能夠帶領台北士林萬麗酒店增強品牌知名度，為萬麗品牌打下穩固基礎，更期待能夠本著萬麗品牌核心，藉由其不同類型的國際飯店管理經歷，面對飯店市場各變化所帶來的挑戰，引領台北士林萬麗酒店成為台北市首屈一指的國際飯店品牌。

台北士林萬麗酒店新任瑞士籍總經理丹尼爾，職涯始於西元1997年，因為喜愛依山榜水多樣化人文風情，先後曾任職於瑞士莫凡彼飯店、泰國普吉島斯萊特飯店、泰國曼谷夢幻酒店、中國柳州麗笙酒店、泰國普吉島普爾曼阿卡迪亞尼頓海灘渡假村飯店、塞席爾凱賓斯基度假村飯店（Kempinski Seychelles Resort），於2017年正式加入萬豪酒店集團旗下豪華精選酒店品牌－三亞海棠灣禦海棠豪華精選度假酒店（The Royal Begonia, A Luxury Collection Resort Sanya）等休閒遊憩至城市商務不同類型酒店，擁有逾20年國際連鎖飯店管理經歷。

丹尼爾總經理與台灣飯店產業專業經理人多為業務出身不同，主修廚藝與服務管理的他，也因喜愛與人接觸，自幼目標明確並立志進入飯店產業，透過瑞士特有師徒制教育（Apprenticeship），於17歲步入飯店業，自飯店內場學徒做起，紮實的內外場服務經歷，讓他一路晉升餐廳副理、替班主廚、行政副主廚直至餐飲部總監，並於2015年起正式擔任酒店營運主管、飯店駐店經理，並於2019年6月正式出任台北士林萬麗酒店總經理一職。

丹尼爾總經理在擔任賽席爾凱賓斯基渡假村飯店總經理期間，不但率領團隊循序漸進、屢屢達成營運目標，展現卓越的管理領導能力外，一直相信「快樂的員工創造快樂的顧客」的他，更致力打造「快樂團隊」，在其就任期間，藉由搭建高層主管與一線基層同仁的溝通橋樑，面對面傾聽各層級員工的建議，順暢的溝通管道以及建立多樣員工獎勵機制，為任期內服務酒店酒店皆減少兩成以上的員工流動率，並提高一成以上的員工滿意度以及飯店聲望評論，進一步成功提升品牌形象並增進顧客訂房意願。

丹尼爾總經理表示，台北士林萬麗酒店為萬豪國際酒店集團台灣首家萬麗品牌，該如何提升全新飯店品牌知名度，進一步提高國旅以及自由行客源市場，拓展並吸引親子及MICE等多樣化客群，皆是他上任以後首要的挑戰及考驗。

台北士林萬麗酒店將於2019年8月8日正式迎接開幕一周年，於7月暑假之際，循序漸進調整飯店內萬麗軒中餐廳菜色以及士林廚房全日餐廳主題，於館內餐廳先後推出不同類型的餐點；未來也期望跳脫傳統飯店經營思維，將會積極開發多元化客源市場，針對親子、銀髮及年輕白領等不同客群，陸續推出不同型態的活動、服務以及設施，並持續強化飯店本質服務質量，期待能夠引領台北士林萬麗酒店成為台北市區首屈一指的國際飯店品牌。