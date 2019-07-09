〈時評〉韓國瑜出線 真的對民進黨有利？

國民黨總統初選民調正式展開，由於民進黨支持者普遍認為，蔡英文總統對上高雄市長韓國瑜，競爭態勢相對有利，因此，號召綠營基層在接到國民黨民調電話時，要力拱韓國瑜出線。但其實國民黨在初選分裂後，為了重返執政勢必會走向團結，形成最後的藍綠對決，情勢依然充滿變數。

國民黨的總統初選民調，從近來坊間各種數據顯示，韓國瑜和郭台銘處於領先態勢，朱立倫則是緊追在後，因此，就連國民黨內部都有棄保操作的傳言，企圖影響民調結果。

同樣地，綠營支持者也可能接到國民黨的民調電話。多數民進黨人士研判，若是正式邁入總統大選時，韓國瑜將比郭台銘更好打，因此，號召支持者將電話民調的支持度，暫時轉到韓國瑜身上，間接暗助韓國瑜在國民黨初選中勝出。

民進黨認為韓國瑜較好對付的原因，主要是韓國瑜出任高雄市長後，許多政策與表現都已被看破手腳，而且出任市長半年多的時間，更無明顯政績可言。加上年輕人多數不支持韓國瑜，一旦選戰開打後，這位半途落跑的市長，肯定會被放大檢視。

這樣的分析並沒有錯，不過，如同韓國瑜在去年初才到高雄，然後利用半年多的時間要選高雄市長，一開始時，民進黨也是把韓國瑜當成笑話，結果，韓國瑜在逆境之中創造出一股韓流。

同樣情境，當然不可能再重演，但民進黨必須小心提防韓國瑜的爆發力。畢竟，他能選上市長，然後這次若能順利再從國民黨脫穎而出，正式參選總統，也代表韓國瑜絕對不是省油的燈，而且他的刷子不只兩把。

民進黨若是大意就會再度失去江山，何況國民黨初選過後，原本在初選過程瀕臨分裂的陣營，或是韓粉、郭粉的支持者，都將會再度為了拉下蔡總統、不讓民進黨繼續執政而含淚投票，若是藍綠對決回到基本盤時，這場選戰將不會太好打。再者，若是加入台北市長柯文哲也參選時，情勢也會更複雜。

因此，民進黨絕不可輕忽韓國瑜出線後的競爭態勢，相反地，要牢記去年敗選的原因，記取教訓，若是再度小看敵人，恐怕又會再跌一次，甚至比之前摔得更慘。