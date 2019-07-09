蔡總統11日出訪加勒比海友邦 過境紐約與丹佛

總統蔡英文11日將啟程前往加勒比海友邦訪問，去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛；總統將在訪問行程告一段落後，在丹佛與隨團記者茶敘，向國人說明訪問成果。

總統府下午舉行隨團記者行程說明會，總統這次出訪定調為「自由民主永續」之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海友邦，並將過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵國門，總計12天行程。

總統首站訪問海地，將與海地總統摩伊士共同參觀海地台灣商品展，兩國元首雙邊會議後，參加海地總統國宴，不過夜，隨即啟程訪問聖克里斯多福及尼維斯，參觀Timothy Hill兩洋交界點、海岸景觀公園動土典禮、渡輪船難紀念碑獻花。

蔡總統將見證外交部長吳釗燮與克國副總理兼教育部長李察斯簽署兩國技職教育及職業訓練合作協定等。

在聖克里斯多福及尼維斯訪問4天3夜期間，蔡總統將出席海岸景觀公園動土典禮，並參訪博物館、被列為世界文化遺產的布林史東堡壘國家公園等地，也將分別會晤該國總理哈里斯（Timothy Harris）及總督席頓（Tapley Seaton），並接受席頓贈勳。

第三站訪問聖文森，蔡總統預計停留2天1夜，將會晤該國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves），見證兩國簽署打擊跨國犯罪協定、與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談、觀賞「福爾摩沙馬戲團」演出，並在國會發表演說。之後轉往聖露西亞。

第四站訪問聖露西亞期間，蔡總統將會晤總理查士納（Allen Chastanet）、總督史納克（Emmanuel Neville Cenac），也將到國會發表演說，並視察香蕉出口集貨中心作業、出席聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮及國士壘人力資源發展中心落成典禮，且與台灣在當地的技術團團員眷座談。

結束4友邦的訪問後，蔡總統將於台北時間20日下午抵達過境城市丹佛，並計畫在21日上午與隨行媒體茶敘，說明出訪成果。在丹佛停留2晚後，啟程返台，預計台北時間22日午後返抵台灣，結束長達12天的出訪行程。