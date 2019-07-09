富邦證券兩檔指數投資證券ETN 流通在外張數突破2.9萬張

富邦證券4月30日推出指數投資證券ETN，為市場唯一發行兩檔 ETN之券商，兩檔指數投資證券商品分別為富邦「特選大蘋果報酬 指數」ETN(代號020000)與富邦「存股雙十等權重報酬指 數」ETN(代號020001)，兩檔富邦ETN自6月26日銷 售張數同時突破萬張之後，流通在外張數持續穩定成長，其中富邦「 特選大蘋果報酬指數」ETN上週五(7/5)流通在外張數已超過 15,000張大關，富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN亦逾 14,000張，在商品掛牌初期富邦兩檔ETN即同創銷售佳績， 為指數投資證券市場注入一劑強心針。

富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN連結台灣指數公司編製之「特選 大蘋果報酬指數」， 指數由十檔取自蘋果公司供應商名單中符合流動性及財務穩健等條件 之台灣上市公司所組成，分別為大立光、台達電、台積電、 日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科， 該指數主題目標明確，為市場上提供一項新投資選擇。

富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN連結台灣指數公司編制之「 存股雙十等權重報酬指數」，篩選市值與流動性俱佳且透過多因子指 標評選，依綜合評分取前20檔組成股，指數組成標的為統一、 台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、 友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、 中租及寶成，回測十年來殖利率每年皆勝過大盤(如下表：資料來源 台灣指數公司)，兼具穩健與成長優勢。

指數投資證券ETN特色為直接連結對應報酬指數表現， 無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資具有節稅效益，投資人需留意 ETN到期日及提前強制贖回機制， 投資前應詳閱商品公開銷售說明書。