新北「專業技職計畫」 產學攜手打造技職即戰力

華育機電企業有限公司與中軟科技今(9) 日在商富實業股份有限公司（SAAB土城分公司） 協助辦理新北市108年專業群科教師赴公民營機構與企業研習， 同時支持新北市推動技職教育理念， 拋磚引玉分別捐贈5套智慧車聯網教學設備與10台無人機作為新北 市專業群科推動108新課綱智慧車聯網教育與未來新興科技特色課 程所需設備，不只符應產業未來政策， 更開創新北市技術型高中與產學合作新模式。

因應未來新興產業趨勢及與產業接軌， 新北市政府教育局引進業界資源-華育機電企業有限公司與中軟科技 有限公司，藉由教師利用暑期赴公民營機構與企業研習， 透過捐贈教學設備提供新北市專業群科教師產業最新資訊與知能， 提供技職教育學生學習智慧車聯網與無人機， 更希望吸引更多業界投入技職教育，培育國家技職人才。

教育局蔣偉民副局長表示，為鼓勵與協助教師與產業接軌， 每年辦理教師產業實務增能研習之外， 更薦送指導學生榮獲高級中等學校技藝競賽前3名之指導教師， 全額免費赴美國、德國與日本企業技職研習， 108年5月更進入美國矽谷Intel、Google、 Delta、 Supermicro與Sparqtron等國際產業研習， 增進教師專業知能及產業實務技能水準，以提昇教學品質。

華育機電企業有限公司沈錦賢總經理提到，公司創立以「 專業之教育研究設備系統設計製造供貨商」而自許， 也希望透過學校實際教學模式累積同學對於智慧車聯網的實作組裝與 設計的能力外，期許未來新興產業之人才培養能及早向下扎根， 培植未來產業即戰力的種子人才實力。

教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「專業技職」中， 將投入資源打造全國頂尖群科， 推行產學合作與深化專業技能學習績效；在「扎根技職」中， 將落實政見持續擴大職業試探暨體驗教育中心的場域；「國際技職」 中， 今年除擴大補助選手及指導老師將由市府補助赴海外進行技能研習與 產業實習， 更將於10月份邀請國外專家參與國際青年專案設計與論壇， 培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。