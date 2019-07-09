侯sir找好筍 市長訪視三峽綠竹筍集貨場

為推廣新北健康三寶-綠竹筍， 並了解三峽地區綠竹筍產銷情形，侯友宜市長今(9)日至台灣省青 果合作社於三峽插角的綠竹筍集貨場關心產銷狀況， 並當起一日筍友，共同體驗分級理貨、預冷、裝箱等過程， 還特別跟大家介紹挑選「上筍」的四個訣竅「白、彎、矮、肥」， 也呼籲大家多買新北的好筍，暑假也能來新北找好筍、採筍趣。

侯友宜市長表示，每年6-9月是新北健康三寶-綠竹筍的盛產季， 近年來在市府與產區農會的共同努力下，新北健康三寶-綠竹筍生產 面積逐年增加，已達2,328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近1 7億元，成為新北市重要的綠金產業。農產品產業要能蓬勃發展， 除了農友不斷增進栽培技術提升品質外， 更要有良好的產銷通路及制度，「先創通路，再開農路」就是市府一 直在為新北農業打拼的理念。三峽綠竹筍在農會的積極輔導下， 農友生產的品質都能維持高水準， 今年還拿到新北筍王及美筍王的殊榮。 也感謝青果合作社在能在三峽地區成立綠竹筍集貨場， 幫助農友找到銷售通路，讓農友無後顧之憂。新北綠竹筍產銷一條龍 ，讓消費者得好筍，農民有好收益， 也能保持市場上綠竹筍的合理均價，共創多贏。

台灣省青果運銷合作社曾詠松總經理表示， 三峽綠竹筍品質優良，素有「梨仔筍」的美名，為了協助三峽地區的 綠竹筍分級共同運銷， 青果運銷合作社特別成立台北分社插角集貨場， 於產季期間每周一至六收購在地農友生產最得時的綠竹筍， 每日的處理量大約3千至5千台斤，經過分級、預冷保鮮等處理， 維持綠竹筍最新鮮的品質，包裝後銷貨到雙北的果菜批發市場， 讓大台北地區的消費者可以買到最當季、當令的綠竹筍。

農業局表示，除了三峽外， 八里區及五股區農會也有兩個綠竹筍晨間直銷中心在營運， 收購當地最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷， 提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍。而為了推廣新北健康三寶-綠竹 筍，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房- 採筍一日遊」，讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣， 還能在田間自己做美味的料理。另為了推廣綠竹筍美食料理， 農業局也與產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳 消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。相關資訊可 上http://ntpc-bambooshoot.com. tw/查詢