台菲高教合作再下一城 盼簽訂雙聯學位約建立平台

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)第2屆「臺菲大學校長論壇」(2019 Taiwan-Philippines University Presidents’ Forum) 7月8日在國立中山大學舉辦,臺菲雙方大學校長、副校長、國際事務主管及相關人員近150人與會。

本次論壇由台灣菲律賓臺灣教育中心承辦校,國立中山大學籌辦,劉孟奇政務次長與國際及兩岸教育司畢祖安司長代表教育部出席,我國44所大專校院11位校長及相關人員共70名代表參與。菲律賓58所大專校院,39位校長及相關人員共計74名代表來臺共襄盛舉。

本次論壇主題為「Creating Sustainable Partnership for Educational Mobility in the Asian Region」 (創造亞洲教育交流之永續夥伴關係),雙方並針對「促進高教包容性教育」、「落實大學社會責任」、「營造雙語教育環境」、「推動知識經濟下的學術研究合作」等進行意見交換。

《自由時報》報導,菲律賓高等教育委員會也表示,盼雙方簽訂雙聯學位契約,深化教育合作。

本論壇是為強化臺菲高等教育交流合作,雙方達成共識隔年輪流舉辦雙邊校長論壇,以建立大學校長層級交流對話平臺。

第1屆論壇由菲方主辦,於8月22日至24日於菲律賓馬尼拉舉辦,雙方就臺菲高等教育資源分享創新架構、臺菲攜手共創包容性教育、終生學習、建立高教高階主管培訓及技術升級訓練中心、產學及城市合作新模式等議題進行討論與經驗分享。