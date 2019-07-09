接受8大高風險醫美手術要當心 衛福部：全台僅168家合法醫美

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）愛美的民眾注意，衛福部表示，到醫美醫療院所進行削骨、拉皮、鼻整形、義乳植入等八大類高風險之醫美手術前，記得確認是否為合法的醫療美容院。衛福部表示，目前經地方衛生局核准之全台合法的醫療美容院所共168家，「若不在名單上，就是不合法的」。

為保障民眾接受美容醫學服務之安全與權益，衛福部於2018年9月6日修正發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，針對削骨、拉皮、鼻整形、義乳植入、大量抽脂、腹部整形等八大類較高風險之美容醫學手術，規定執行醫療機構及手術醫師之資格條件。

新規包含涉及需全身麻醉者，應由麻醉科專科醫師在場親自執行；另外，99床以下之醫院或診所並應訂定緊急後送轉診計畫，並自2019年1月起實施。

截至今年5月底，經地方衛生局核准得施行特管辦法美容醫學手術之醫療機構共168家(含醫院60家、診所108家)，相關機構名單及項目，已公布於衛福部官網-醫事司首頁「美容醫學資訊專區」，及各地方衛生局網站，可提供民眾查詢。

衛福部表示，「美容醫學品質認證」制度，係由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會自2013年起所推動辦理，醫療機構可自發性參加，截至2019年6月底，共92家次醫療機構參加認證，目前尚具認證效期內之機構為27家。

衛福部重申，民眾接受美容醫學手術及處置前，應多方收集資料審慎思考，並詳閱手術同意書、麻醉同意書之內容與執行醫師資歷，保障自身安全及權益。