菲警緝毒射殺3歲女童　參議員竟辯護「難免」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所發動的反毒戰爭再添一名受害者。上週日（30日），警方以販毒嫌疑為由突襲民宅時開火，致使一名年僅3歲的女童Myca Ulpina中彈身亡。

警方稱在攻堅民宅以逮捕女童的父親時，他竟以女童為肉盾，並率先對警方開槍，混亂之中才錯殺女童。然而，女童的母親卻駁斥警方的說法，指出警方破門的時候，全家成員都就寢中，沒有任何抵抗警方的行為。

現任參議員及前警官德羅沙（Ronald dela Rosa）於上週（4日）的記者會上，替警員辯護，稱警員自己也為人父母，不可能會想要射殺小孩，然而「我們活在一個不完美的世界當中」，更稱警察執勤「難免（shit happens）」會發生憾事。

人權觀察組織（Human Rights Watch）呼籲國際應該以女童的死為警惕，盡速介入菲律賓政府及警察非法且不人道的行為，以防止更多人受害。根據官方的數字，已經有約6千人死於杜特蒂的反毒戰爭，菲國警方宣稱他們都是拒絕逮捕且有反抗行為才會被執勤警員「合法」槍殺的。

不過，人權觀察組織指出菲國警方經常一查到有毒品線索便直接「就地正法」（summary execution），罔顧人民應受正式司法審判才能定罪的權利，甚至錯殺時才在現場放置毒品而「死無對證」，隱瞞警員錯殺行為，嚴重地侵害人權。人權觀察組織更宣稱，實際受害的死亡人數應為2萬7千人，遠高於官方的數字。