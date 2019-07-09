柯南、鬼太郎迷看過來！華信9/4直航日本鳥取

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）柯南迷、鬼太郎鐵粉快看過來！想一遊兩部經典動漫作者的故鄉嗎？華信航空今天宣布，9月4日起，開航台中直飛日本鳥取，每週2班，並與旅行社合作推出開航優惠價以及豐富的套裝行程，包辦交通、住宿、行程，快來鳥取縣一覽絕美風光吧。

華信航空表示，鳥取航線初期每週三、六各有一班台中往返鳥取的包機航班，以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。去程為上午7時由台中機場起飛，日本時間上午10時50分抵達鳥取機場；回程日本時間上午11時50分由鳥取機場起飛，下午1時45分返抵台中機場。

華信航空也與旅遊業者合作多種鳥取行程，分為4天3夜和5天4夜兩種，首推行程是鳥取砂丘，旅客可以邊騎乘駱駝邊欣賞壯麗的砂丘美景，彷佛置身電影場景。

此外，鳥取也是兩部經典的動漫作者生長的故鄉，分別是《鬼太郎》和《名偵探柯南》，因此被譽為動漫之鄉，境內的米子鬼太郎機場，以及鳥取砂丘柯南機場都是以此來命名，旅客一下機就能感受濃濃的動漫元素，絕對是動漫迷一生必須朝聖一次的地方。

位於鳥取境港市是《鬼太郎》作者水木茂的故鄉，鬼太郎大街兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，連人孔蓋和路旁的裝置藝術都和鬼太郎有關，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。而鳥取北榮町也是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉，青山剛昌故鄉館是柯南迷必造訪的地方。