〈時評〉淺談世界AI化後　教育的衝擊與改變

隨著世界因AI普及後，各個行業及領域將受到衝擊，教育也是其中一員，我們可以沙盤推演可能面臨的情況，進而即早作好防範。

首先是「知己知彼、百戰百勝」，我們要先了解目前的教育情況才能有效防範。在台灣比較常要求的是齊頭式的五育均優，而智育更是默認要求每科都要高分，但這樣就出現了一個很令學生困惑的現象，那及格標準為什麼要設60分!?為何不直接設90分呢？同時更令人詬病的地方是大學可能不是要每一科都要會，那麼過往的教育是否有太多是白學了呢？作者可以斷言，台灣不少學生被「有備無患」、「少壯不努力，老大徒傷悲」、「別人會，為什麼你不會」這類語句影響，以至於對念書沒有興趣。為什麼呢？因為台灣教育要求的就是成績好而已，而成績與記憶力有高度相關，這種所謂的成績好，大部份都靠背書達成。在這種「講光抄」、「背多分」的情況下，大家會逐漸失去學習的動力與創意。但到了AI的時代，要念的東西實在太多，實在不可能將這種念書方法，繼續執行下去，這時應該要採取什麼方法呢？首先是改善成績的觀感，不要再要求科科高分、滿分，而是要適性發展，換言之每個科目只要理解基礎，不必然要全部都會，有興趣的科目再自行加強。同時評分標準要改變，頻率也要修正，要注重理解，而不是三不五時一直在考試。要知道過度的考試，不會讓學生對學習產生興趣。

AI時代的來臨，要學習的內容越來越多，查詢問題的方式越來越多元，如：上網。老師如果不與時俱進，將會慢慢被淘汰，最後剩下少部分可以利用AI輔助教學的老師，或是最後可能連老師都不需要了，僅需要AI與學生互動就能教學。為此，作者將AI輔助教學分成兩個階段：

第一階段，老師利用AI作為輔助教學：以數學為例，老師的授課教學可以採取AI輔助進行講解。

(1) 如果有學生仍有疑問，可以利用AI建議的方法來面對各個不同能力的學生，讓每個學生真的可以理解，而不是像現在可能就是讓部分學生自己想辦法。

(2) 解題時，AI可以提醒老師這一題，學生可能會有哪些問題(見備註1)，或是延伸問題等(見備註2)？而不是像現在老師只能講完自己的部分，是否有額外的提醒純粹靠老師的經驗。

備註1：AI經由機器學習，可以提出每一個容易出問題的癥結點。

備註2：AI經由機器學習與關連性分析(推薦系統)，可以提出有某問題的人，可能哪幾個單元也有問題，如：隸美弗定理有問題時，AI可以建議學生回去復習平面座標與三角函數。

(3) 可以提示這部份與其他科目的連結、或是相關的歷史、人文、藝術，目前老師是看個人的經驗，有的會、有的不會。如果有了AI 這將都不是問題，故教學輔助AI可以節省老師的備課時間。

(4) 可以利用AI來介紹數學家如何嘗試錯誤(trial and error)發展數學，目前的教材是一條走在正確的道路，並沒有介紹數學家如何嘗試錯誤，若學生走一次數學家的心路歷程後，可以更容易理解數學的內容，讓學生不要死背。

第二階段，在學校利用教學AI進階學習：同樣以數學為例，老師在課堂上教學基礎部分，而進階部分由AI授課，AI經由機器學習，找出適合學生特質及能力的教法。

第二階段的變型，學生在家利用教學AI學習(針對自學方案的學生)：同樣以數學為例，AI的授課可經由機器學習，找出適合學生特質及能力的教法。

世界上對於「教育」這一事都會想到芬蘭式的教學方式，然而芬蘭的教學方法對於大多數國家，是只能參考，而無法100%複製。因為那套系統是依該國的文化背景進行設計，並且也經過20年以上的磨合，因此無法全然適用於其他國家，具有著不可複製的特性，如：師資的嚴格要求、升學制度、社會觀感等問題。因此許多問題不是短時間可以改善，但是由於AI發展，使得師資的問題，變成不是問題，只要建立機器學習、不斷成長的輔助教學AI，便能改善學生的學習情況。同時AI是一個世界趨勢，台灣可以走捷徑讓老師進入下一階段的教學模式。

然而我們還是有許多問題要克服，主要是建立教學資料庫，問題資料庫，關連性問題資料庫，人文、歷史、藝術的資料庫，我們距離全面AI的時間不遠了，但是這一段資料庫卻還有很長一段路要走。一但有了完善的教學AI環境後，我們將能節省時間，提升學習效率；同時加上適性發展，必然可以讓學生學得更好，更有興趣，更有創意，進而讓科技發展有機會加速。

台灣現在已經可以作到侷限性的輔助教學AI，只要將現行的教學資料庫、人文、歷史、藝術的資料，先行整合，這樣最基礎的輔助教學AI就完成了。之後再逐步依靠各位老師多年來的經驗，將問題資料庫，關連性問題資料庫更新到輔助教學AI上，就可以將進階版本完成。之後的內容只要隨時間逐步更新，並讓它自行「機器學習」學生的問題，就能不斷改善輔助教學AI系統了。

輔助教學AI最終必然可以達到個人化教學( Personalization )，讓學生不再有類似能力分班的不悅感，當然最重要的是必須先將錯誤的考試制度及成績至上的觀念消滅。那時，使用輔助教學AI才能達到真正因材施教，讓學生在有限時間內，有效率且有興趣的學習到足夠的基礎知識，及部分科目的進階知識。

建議台灣教育部要正視科技的力量，與民間合作開發出輔助教學AI，並找幾間學校測試新型教育的情況，如有問題則改善，沒有問題則推廣，讓學生有更好的學習環境。