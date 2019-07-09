電爆落跑者！ 機師餐加料！ 長榮空服郭芷嫣：純為玩笑話 　長榮已報警處裡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）長榮空服員罷工終落幕，但後續風波仍餘波盪漾，桃園市空服員職業工會理事郭芷嫣在LINE群組揚言要「電爆」罷工落跑者，甚至要在機師飛機餐「加料」。她今（9）日發聲明解釋加料一事純為玩笑話，但由於此事涉及飛安，長榮昨晚已報警處理，並將她暫調地勤。

桃園市空服員職業工會發動長榮空服員罷工6日落幕，近日空服員工會理事郭芷嫣在長榮空服員內部LINE群組的對話遭截圖外流，對話中提到要「電爆」罷工中途落跑者，以及在機長食物中「加料」，對話一出引發爭議，工會一度宣稱郭芷嫣的帳號遭盜用，神隱2日後，郭芷嫣凌晨零時首度透過工會臉書發表聲明。

她在聲明稿中還原當時對話，解釋當時大家在群組內針對公司某名員工對工會過激言論進行討論，而她除了指出該名員工的霸凌言論不妥，更鼓勵大家檢舉至「反霸凌」信箱。

她承認說過要在機師餐點加料，但沒有加害意圖，純屬玩笑話，也認為自己確有不當之處，針對對話內容外流，導致社會誤解，深感抱歉。

針對要「電爆」罷工中途落跑者之言論，她解釋自己沒有霸凌意圖，未來也絕對尊重工會針對未參與罷工之會員採取愛、包容、尊重、溝通等四大原則，在罷工後不會徒生事端，會盡一己之力，修補勞資與勞勞之間的關係。