【有影片】台日尋根複製3萬年前實驗 圓木舟跨越黑潮今抵達

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台日共同合作的「跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫」圓木舟航行最終挑戰，7月7日中午從臺東縣長濱鄉烏石鼻港出發，舟上5位划手以人力划行方式航向日本沖繩與那國島。

今（09）日上午台灣時間11點已抵達目的地，受到當地人與團隊的熱烈迎接。

國立臺灣史前文化博物館自2017年起與日本科博館合作『跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫』，甫於2019年4月24日成立的國家海洋研究院，也於5月加入合作團隊，為證實「日本人的來源路徑」由臺灣跨越黑潮進入沖繩列島可能路徑說，經前2年實驗結果證明竹筏可行性較低後，2019年最終以圓木舟進行實際跨海挑戰。

圓木舟航行計劃由5位划手不換人之前提下划行全程，其中包括一名女性划手。舟上五名划手分別為日籍的原康司、鈴木克章、村松 稔、田中道子（女）與台籍宋元愷。他們於7月7日下午1點30分從臺東縣長濱鄉烏石鼻港出發，前往日本與那國島，兩地直線距離為205公里。

圓木舟於今（09）日上午台灣時間上午11點抵達日本與那國島，台籍划手身披台灣國旗，受到團隊、媒體與當地人熱烈歡迎。

本次團隊為記錄實驗航海探索計劃，在圓木舟前後配備攝影機，船尾的360度攝影機，將全程紀錄海上划行過程。此外，並有隨船攝影、空拍機進行記錄，以作為日後科學研究及教育活動，期望能帶給學習者沉浸式的體驗。

團隊抵達的直播影片，如果看不到點這裡