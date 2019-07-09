林鄭月娥承認完全失敗 逃犯條例修訂壽終正寢

香港行政長官（特首）林鄭月娥今早指政府向立法會提交的逃犯條例修訂草案已經壽終正寢，並說這次修例工作完全失敗。

逃犯條例修正案引發香港民眾強烈反彈，多次上街頭舉行規模驚人的反送中遊行，警民衝突不斷，1日甚至發生民眾衝進立法會的局面。雖然特區政府多次表示暫停修法，但始終沒有正式撤回法案。

林鄭月娥早上出席行政會議前向記者說，對於過去數星期社會因反修例而發生很大衝擊，瀰漫負面情緒，她感到心痛，並希望市民能以和平、理性、有秩序的方式，表達對施政的不滿。

她說，最近香港社會出現兩種場面，第一種是數以萬計市民和平理性地參與示威遊行，表達意見，這是香港言論自由的可貴；另一方面，少數示威人士用暴力做出攻擊破壞的行為，有警務人員、記者、市民受傷，這破壞香港一向重視的法治精神。民眾有任何意見，希望能用第一種和平理性的方法來表達，特區政府會謙卑聆聽意見，檢討施政。

林鄭月娥表示，目前社會的矛盾、紛爭、憤怒等都由逃犯條例修訂引起，修訂工作是完全失敗，掌握社會脈動不足，政治敏感偏差。

對於有市民擔心政府會重提草案，她再清晰地說明，條例已經壽終正寢，還用英語重申The bill is dead。

不過，在網路平台上收看直播的網友並不領情。有人說沒講「撤回」就都不能相信，有人質疑政府會不會轉頭又去追捕學生，有人說根本只是玩文字藝術。