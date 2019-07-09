川普推特反擊英大使：其實在美國也沒人喜歡你

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合外電報導）英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）的機密外交文件洩漏案越演越烈，美國總統川普昨（08）日在推特上對英國首相梅伊與美大使達洛許展開「嘴炮」攻擊。

《路透社》報導，英國駐美大使達洛許從2017年起中至今傳給英國政要的外交機密備忘錄內容，被英媒披露，他批評川普及其領導的政府「笨拙、無能、不可靠」甚至「罕見地失能」，讓英國政府相當難堪。

英國首相梅伊發言人表示，外交機密洩漏一事的確讓人無法接受，我們對此事深表遺憾。

向來以推特治國的美國總統川普，在推特上批評梅伊的脫歐政策，並表示梅伊無視他給的建議，執意採取其他方法，「梅伊與她的團隊真是一團糟。」

「還好英國政府即將迎來新的領導團隊，雖然我很享受上月的英國之行，但我只對女王的接待感到印象深刻。」

川普進一步批評美大使達洛許，他說「我不認識這位大使，但是在美國沒有人喜歡他，我們也不會再與他打交道了。」

英國《週日郵報》7月6日報導，英國駐美大使達洛許2017年被英國首相梅伊與內閣要求，針對美國新上任的總統川普的性格及領導風格提出建議。

達洛許在給英文外交及國協事務部（FCO）機密備忘錄中，批評川普「笨拙無能」、「沒有安全感」，他在電文中表示「他不認為川普政府有一天會變得有能力」，他還提到，川普的演講充滿錯誤主張，統計數據涉嫌捏造，在國內政策中，也沒有什麼成就。