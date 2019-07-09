川普政府第四度對台軍售　價值超過22億美元

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國國防部昨（8）日向美國國會發出最新對台軍售通知，內容包括108輛M1A2戰車、刺針飛彈等新項目價值超過22億美元，對此，總統府及外交部在今（9）日上午皆發布新聞稿表達歡迎及感謝。

根據國防部，此次軍購內容包括M1A2戰車等四項超過27億美元（約新台幣849億元），其中M1A2戰車及人攜式短程防空飛彈兩項價值約22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元）的對台軍售案，屬於新增項目，即美國防部安全合作局（DSCA）昨日在網站上公告的項目。另外標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈兩項對台軍售案，因為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

此為川普（Donald Trump）總統上任以來第四度對台軍售，也是繼4月15日美方提供我國飛行員訓練及路克空軍基地F-16戰機升級維修套案後，第二度對台軍售。

總統府發言人張惇涵表示，美國政府持續以具體行動履行對《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）與「六項保證」的承諾，協助我國強化自我防衛力量，總統府表達由衷感謝。

張惇涵指出，美國政府對台提供防衛性武器，支持台灣建立堅強國防實力，以嚇阻可能的軍事威脅，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上更具能力與信心。

張惇涵提及，作為印太區域中負責任的一員，台灣將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域中的安全與穩定，並守護台灣的自由民主價值。

外交部則表示，政府歡迎美國對台軍售常態化的做法，並對於此一最新決定表達誠摯感謝之意，川普政府四度對台軍售充分展現美國對台灣國防需求的高度重視與支持，以及持續履行對我安全承諾的堅定決心。

外交部提及，近來中國不斷以恐嚇言論及軍事挑釁行徑破壞區域內的和平及穩定，台灣位處於中國野心擴張的最前線，承受北京無所不用其極的壓力及威脅，此次軍售案，對於提升我國自我防衛能力，以及落實我國軍整體防衛作戰概念，具有重大意義與助益。

外交部最後表示，台灣做為印太區域中負責任的一員，將加速國防投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係，共同捍衛區域內以規則為基礎的國際秩序，並守護台灣的自由民主價值。