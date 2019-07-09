何韻詩聯合國發言批一國兩制 中國代表兩度打斷

香港歌手何韻詩今天在聯合國人權理事會對「反送中」事件發言，雖遭中國打斷2次，但她指出一國兩制幾近死亡，呼籲人權理事會保護香港民眾，將不尊重人權的中國除名。

人權理事會（UNHRC）自6月24日至7月12日在瑞士日內瓦召開會議，何韻詩在非政府人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）和「人權基金會」（Human Rights Foundation）邀請下，今天在當地約14時坐在會場內全程以英文發言。

她針對香港政府推動修訂逃犯條例草案，得以將逃犯引渡至中國而引爆大規模「反送中」運動發表說明，她以堅定有力的語調表示有200萬人上街反對修改條例，因為逃犯條例拆毀了讓香港免受中國政府干預的防火牆，且警方對民眾發射橡膠子彈。

不過現場中國代表立即打斷要求程序發言，現場主持會議的副主席在中國抗議後讓何韻詩繼續發言，她表示，「反送中」運動已有多人遭捕，4人輕生，在北京的阻撓下香港至今仍未有普選， 書商及民運份子入獄，中國不計代價破壞香港民主自由，而在聯合國登記註冊「中英聯合聲明」已經遭中國否認，香港政府被中國控制，一國兩制幾近死亡。

最後她詢問聯合國是否應有緊急決議保護香港民眾，由於中國是不尊重人權的國家，人權理事會是否應把中國自人權理事會除名。

中國代表則在2次程序發言時指香港特別行政區是中華人民共和國組成的部分，「這位所謂NGO代表」發言將香港與中國並列，挑戰了一個中國原則，違反聯合國憲章，並指她無端攻擊一國兩制，中方表示堅決反對。