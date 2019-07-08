已故前南韓外長次子 罕見投奔北韓

北韓媒體報導，已故前南韓外交部長崔德新的72歲次子崔仁國近日投奔北韓。崔德新和妻子柳美英1986年定居北韓，是目前罕見「脫南者」中位階最高的官員。

1953年南北韓簽署停戰協定後，由北韓逃往南韓的「脫北者」至少有3萬人，「脫南者」則十分罕見。

已於1989年過世的崔德新曾在1960年代擔任南韓外交部長。1976年，他因對朴正熙的獨裁統治不滿，偕柳美英出走海外，隨後定居美國。1978年，崔德新訪問平壤，獲金日成接見，此後數度進出北韓，直到1986年移居當地。崔柳兩人的孩子都留在南韓，未隨父母出走。

北韓國營宣傳網站「我們民族之間」（Uriminzokkiri）報導，崔仁國6日飛抵平壤。在網站7日公布、攝於機場的影片中，崔仁國宣稱來到平壤是為了「定居」。

影片中可聽到崔仁國表示：「我找不到恰當的言語形容對接納我的人民共和國有多感激。」

他還說，決定遷居北韓是為了實現雙親心願。

南韓統一部今天表示，在報導登出之前，並不知道崔仁國已投北。統一部指出，基於尊重個人遷居自由，並不會刻意追蹤個人行動。

法新社報導，過去曾有為數不多的南韓民眾迫於經濟困難投北，但平壤當局鑒於政治宣傳價值不高，大多將他們遣返。根據南韓統一部發言人李相旻所說，去年就有兩名南韓民眾遭平壤當局送回。

英國廣播公司（BBC）援引北韓媒體報導，崔仁國將在北韓從事與統一議題有關的工作。

根據現行法律，南韓民眾須經政府特別許可才能造訪北韓，因此一旦崔仁國再度踏上南韓土地，就有可能遭逮捕。