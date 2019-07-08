〈時評〉自由無上限？

自由，是人民的基本權利之一。自由，有沒有限制？該不該設限？

隨便翻翻國中公民道德教材，答案是：人民有各種自由，國家不得非法加以干涉或侵犯，含人身、居住遷徙、意見、祕密通訊、信仰宗教、集會結社等自由。但是，舉凡平等權、自由權、受益權、參政權等基本人權，在防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序、增進公共利益等原因下，於必要時，國家得以法律限制人民之基本權利。

可見，從法的觀點看，自由是有限制的，不是可以無限上綱的！

另一方面，法律當然可以改。於是要問：要不要、該不該把限制自由的法律條文廢除？法國羅蘭夫人在1793年11月8日上斷頭台時說的：「自由、自由，多少罪惡假汝之名以行！」應該對「自由到底該不該設限」的問題給出答案！

回到立法院臨時會7月3日三讀通過的「兩岸人民關係條例部分條文修正案」。有多次赴中「前科」的退役中將吳斯懷批評「此法案（禁止約2,700名退將、高官赴中參與政治活動）恐違反憲法的人民言論與遷徙自由」，其然乎？其否乎？

反年改時，退將們自認為當年為國出生入死，與坊間販夫走卒身分不可同日而語。若然，非等閒之將，自掌有非等閒的國安情資，退役後競相奔赴中國，跟昔日誓不兩立的敵人把酒言歡，這沒有危害國安的問題嗎？台灣退將現身中國天安門廣場參與閱兵大典，是退將遷徙自由的範疇嗎？遷徙自由是愛到那，就可以到那，誰也管不著？那擅闖總統府、總統官邸、軍用機場，沒有國安與飛安的問題？員警出入色情場所、公務員接受邀宴，都應受遷徙自由保障？

在紅軍面前連肉麻的「今後不要分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍」都侃侃而談，有這樣的退將，台灣還需要敵人嗎？現役軍人不會有為誰而戰、為何而戰的困惑嗎？這樣敵我不分的言論，是退將的言論自由？赴中退將如果有胡言亂語的言論自由，那公務員、現役軍人的洩密罪有言論自由當擋箭牌了？

民眾對執法人員大肆咆哮，罵「三字經」、「五字經」，受憲法言論自由保障了？當共諜的，受憲法祕密通訊自由的保障了？還有，憲法不是說人民有「愛怎麼說就可以怎麼說」的言論自由嗎？在法庭之上，再無誹謗罪那回事了！？

一言蔽之：言論自由，不是愛說啥就可以說啥！遷徙自由，不是愛到哪就可以到哪！

（作者為新竹教育大學退休副教授）