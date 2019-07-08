上海強制垃圾分類 男子被糾正竟掐暈指導員

上海7月1日起實施強制垃圾分類，市民目前都還處在陣痛期，並傳出糾紛。33歲葉姓男子因不滿指導員阻止他混丟垃圾，竟出手將對方掐暈並逃離現場，隨後遭警方逮捕送辦。

「上海市生活垃圾管理條例」1日正式實施，這件事在上海引發輿論沸騰。有網民開玩笑表示，強制垃圾分類恐成為上海的社會推力，把很多人逼走。儘管是玩笑話，卻能看出強制垃圾分類儼然成為上海人生活新壓力。

澎湃新聞報導，上海虹口區曲陽路街道赤一社區一名33歲葉姓男子，1日在倒生活垃圾時不聽指導員勸阻錯誤分類，竟對指導員破口大罵，並猛掐指導員的脖子，見對方昏倒後逃離現場。

指導員被送往醫院檢查，當天晚間留院觀察，第二天返回家中。葉姓男子也於當晚赴居委會接受警方調查。警方根據現場物證與目擊者證詞，依法將葉姓男子移送公安機關處置。

報導指出，葉姓男子所居住的社區採一天兩定時的方式讓民眾丟垃圾，上午、下午各有一次丟垃圾的時間。此外，為讓居民有緩衝過渡階段，還根據不同社區實際情況，臨時設置35個誤時投放點。

在垃圾投放點開放期間，所有垃圾場都有指導員駐守，指導居民分類投放垃圾。而在非投放時間段，則由社區民眾組成志工團隊協助垃圾分類，並引導居民養成「定時定點」投放習慣。

上海市城管執法局數據顯示，截至7月6日，上海全市城管執法部門共依法查處各類生活垃圾分類案件190起，其中對個人查處15起，既包括個別社區居民，也包括個人餐飲店經營者等相關責任人。