〈時評〉法銀巴黎證券撤台之警鐘

法銀巴黎證券研究部決定撤離台灣，金管會表示，這是單一個案，評估對台灣影響不大。

法銀證券部撤離台灣，果真是單一個案嗎？當然不是，前面還有英商巴克萊集團、港商聯昌證券，都在用腳投票，捨台灣就中國，這種趨勢，絕對值得政府警惕，不能以單一事件視之，敷衍了事。

長久以來，政府機關對於外界不滿，或不利台灣的現況，總有一套說詞。唾面自乾，自我麻醉，並且麻醉人民，然後依舊好官我自為之，若無其事，不思檢討改進，以至於台灣漸漸淪於亞洲四小龍之尾，現在甚至要被中國、越南、馬來西亞、泰國超越，退步速度之快，令人擔憂。

據了解，法銀巴黎證券的三名主管已調離台灣，僅剩少數研究人員還在台灣任職。外資主要是看中中國快速的經濟成長，資本市場規模越來越大，交易熱絡，目前上海證券交易所每天交易量，幾乎已經是台灣的五倍，還不計入深圳證券交易所的交易量，而且中國產業種類、規模，都遠大於台灣。這個現象及趨勢，正在警惕台灣，如果再不思檢討改進，遲早淪於落後國家。

資誠會計師事務所分析近年來台灣上市櫃公司狀況指出，2017年台灣新上市櫃掛牌家數共42家，比2016家減少了18家，而且集資金額僅148.1億元，比2016年減少107.6億元，等於年減資金4成，充分反應企業投資台灣意願降低，這是嚴重警訊，政府能不重視？

新IPO公司的規模越來越小，平均每家公司的集資規模，2017年本國上櫃平均集資額2.7億元，上市平均集資額4.6億元，外國上市櫃平均集資額5.3億元。上市櫃公司規模小，家數少，對國內外投資人的吸引力當然日益降低，再加上每日成交量也不見改善，外資券商，用腳投票，並不令人意外。

證券市場是經濟櫥窗，台灣證券市場的問題，正反應國家經濟發展的困境，尤其反應主政者的心胸、器度、眼界。

回想當初交通銀行、中華開發工業銀行，扮演著政府風險性投資，也就是創業投資的角色，但是卻被二次金改，活生生的消滅合併，如今再也沒有類似台積電、聯電等，國際型科技公司的誕生，足以說明政治人物錯誤的政策，對國家傷害的深遠，令人痛心。

一葉知秋，台灣不能再因循苟且下去，政府不能再鴕鳥心態，自我感覺良好，使台灣被國際邊緣化，甚至日益退步衰落。人民無辜，尤其是年輕人，低薪問題永遠無解，正是政客最大的罪惡。