新住民、移工分不清？ 聘僱前認清這2樣可省75萬

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）依規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可，即可在臺灣工作。但是有失聯移工假冒為新住民身分應徵工作，甚至設法取得別人的證件影本應徵工作。臺南市勞工局呼籲，聘僱外國人時，一定要驗證「居留證」及「戶籍騰本」，避免吃上罰鍰。

小陳靠著好手藝白手起家努力打拼，終於有了一間屬於自己的小店，每到用餐時刻人潮絡繹不絕，一名自稱「蒂娜」的外籍人士主動表示可以幫忙，聲稱她老公是臺灣人，並拿出一張內有她跟老公及兒子的照片作為證明，小陳不疑有他立刻指揮蒂娜開始工作。

沒想到當天就被警察局查獲蒂娜為逃逸移工，並非新住民身分，小陳頻頻喊冤，並認為自己對法令不熟悉，聘僱蒂娜首日尚未給付蒂娜工資，應該沒有非法聘僱的問題。

臺南市政府勞工局表示，只要未經許可容留外國人從事工作，仍有違就業服務法規定，小陳將面臨15至75萬元的罰鍰。

勞工局呼籲，許多非法移工便常假冒為新住民身分應徵工作，甚至設法取得別人的證件影本應徵工作。所以，要聘僱新住民前，一定要請該外國人攜帶「中華民國居留證」（或「身分證」）與「戶籍謄本」兩項證明文件正本來應徵工作，千萬不要不好意思或怕麻煩，否則因此聘僱非法移工遭受裁罰麻煩就更大了。