台北富邦銀行首位外籍數位金融總處長上任 潘柏迪整合商品創新金融服務

台北富邦銀行數位金融創新團隊再添強將， 首度延攬印度籍金融專才、前菲律賓首都銀行信用卡公司總裁潘柏迪 (Pradeep Pant)擔任數位金融總處總處長，潘柏迪今(8)日走馬上任， 將以豐富的亞太區信用卡、支付金融、財富管理等實戰經驗， 協助北富銀整合商品開創新的數位金融服務， 打造更貼近客戶需求的美好體驗，朝數位金融標竿銀行邁進！

北富銀總經理程耀輝表示，FinTech為金融業帶來莫大的變革 與機遇，深刻瞭解客戶痛點、敏捷開發、 快速整合資源成了金融業升級轉型的關鍵。潘柏迪金融資歷20多年 ，一半時間在海外、一半時間在台灣， 對亞洲市場脈動與新技術應用相當敏銳， 亦擅長整合與剖析數據資料。借重他的專才， 可望為北富銀的金融科技創新能力注入新動能， 激盪出更多的數位金融創新服務。

潘柏迪曾任菲律賓首都銀行信用卡公司總裁、花旗集團亞太區/區域 信用卡行銷主管、花旗(台灣)信用卡業務主管、澳盛(台灣)個人 金融暨私人銀行處總處長等，亦有泰國、印度等跨國金融實戰經驗。 在學時主修行銷與資訊系統，並具深厚的理工基礎，跨領域的歷練， 醞釀了他在數位金融創新上有源源不絕的能量與構想，曾引領澳盛( 台灣)銀行以創新、優質的財富管理商品與服務， 連續三年榮獲知名財經雜誌的「外商銀行類最佳財富管理獎」。

FinTech時代，數位金融應用如雨後春筍般出現，北富銀以「 金融即生活，生活即金融」價值主張，不斷創新， 走在數位浪潮前端，今年有潘柏迪的加入，可望融合跨國、 跨領域的金融經驗，將數位金融應用與生活場域做更深度的結合， 並無縫接軌國際智慧，進一步為兩岸五地(台灣、中國大陸、香港、 新加坡、越南)客戶提供最新的服務體驗，讓北富銀朝「 亞洲一流金融機構」再邁進一大步。