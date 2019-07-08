用專業英文培養技職國際觀 新北技高教師自發參與

新北市教育局於今（8） 日至10日在鶯歌工商辦理教師場「 專業英文行業詞彙與聽寫能力之系統化培訓研習」， 邀請國立臺灣師範大學及格萊得科技有限公司共同協辦。 由鶯歌工商、淡水商工、瑞芳高工、穀保家商、 清傳高商及復興商工等6校現職教師自發性參訓， 其中包含英文專業教師以及各專業群科教師， 跨領域參加研習與討論，培養跨領域及專業技職國際觀。

教育局長張明文表示，自108年起推動4年4億元的「贏得未來· 技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中推動「 國際技職」方案，積極推動專業英文及職場英語， 建立技術型高中雙核心能力 (專業技術+專業英語文)，更是技職教育的重要方向。 全市技職雙語教育政策，以「動手做學英文」為核心理念， 融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 發展有效技職雙語環境，透過「課程教學」、「環境營造」、「 師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向， 培養國際接軌技職人才。

本次研習課程安排以「實務為主、理論為輔」的原則設計， 除了專業英文的學習與測評及TESOL 師培體系介紹、專業英文詞彙教學與心智圖表、 專業英文詞彙雲端學習與測評系統操作外， 更透過專業英文互動式多媒體應用， 增進教師使用網路與多媒體工具，製作數位與傳統教材， 引起學生興趣提升教學效果。

鶯歌工商詹坤熾主任表示，學校推動專業英文課程中， 最大的課題在於師資不足，僅有少數教師兼具領域專業語文能力， 本次研習是首次跨校舉辦之專業英文訓練課程， 善用互動式多媒體應用教學是一條可嘗試之路， 將課程融入多視角的英文學習，透過實作課程協助教師專業成長。 穀保家商范成龍老師表示，為提升孩子英語文能力， 透過研習讓我了解專業英文詞彙教學之整個操作流程， 透過專業英文互動式多媒體應用，導入課程教學中，提升教學效能， 進而輔導學生取得相關專業英語詞彙能力國際認證。