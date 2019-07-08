比3C更可怕？！醫生揭露傷害視力的兩大幫兇

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）14歲李小弟從小二就戴眼鏡，度數年增超過100度，短短幾年就高度近視，今年甚至視力模糊、視網膜剝離。他的爸爸才驚覺，過去的錯誤觀念，差點害到孩子。

台灣小學一年級學生每10個就有2個近視，高三學生更將近每10個就有9個近視，根據國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童攀升到19.8%，到小二暑假更是倍數成長到38.7%。

國健署提醒，年紀越小近視，度數增加越快，平均每年會增加75-100度，如果未加以控制，容易高度近視(度數＞500度)，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。

很多家長都認為，看電視是造成近視的主要原因，為何已經限制看電視還會近視?其實，近距離、長時間用眼是近視及增加度數的最大幫兇，戶外活動是預防近視的有效方法。

有鑑於此，避免安排孩子長時間從事近距離用眼的學習課程或在家看手機、玩電腦(含平板電腦)遊戲，並落實用眼30分鐘休息10分鐘。

國健署長王英偉補充說明，許多家長對近距離用眼也有誤解，以為只有看書、寫作業才算，結果鼓勵小孩去畫畫、玩玩具、堆積木，但其實這些都是近距離用眼的範疇。應以戶外活動取代近距離用眼活動。