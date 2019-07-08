罷工落幕但不撤告 長榮航向工會求償至少5.78億

桃園市空服員職業工會發動長榮空服員罷工。長榮航空曾向法院提告工會違法並求償每天新台幣3400萬元損失。罷工將落幕，長榮航空今天表示，提告工會幹部的求償立場不變。

桃園市空服員職業工會6月20日下午與長榮航空勞資協商第一項日支費禁搭便車條款時，突然宣布長榮空服員當天下4時起罷工，到7月6日勞資簽下團體協約，前後長達17天，但罷工正式結束時間是9日深夜12時。

長榮航空在6月21日，也就是罷工第2天，委託律師向台北地方法院遞狀，控告空服員工會違反「勞資爭議處理法」，並要求賠償。

長榮航空委託的律師鍾郡在6月21日受訪時表示，長榮航空是以空服員工會理事長及全體理監事作為被告，求償每天約新台幣3400萬元，因是否依勞方提出增設勞工董事本來就是股東會的職權，不是公司單方面可以決定，這樣的訴求在團體協約中從來沒有聽過工會提出，到調解後期才出現。

外界關切罷工落幕在即，長榮航空向桃園市空服員職業工會的提告及求償，是否仍繼續，長榮航空今天回應，立場未改變。

長榮航空統計，空服員罷工對公司造成的營收損失，還未計算對旅客的賠償，至今已超過新台幣30億元，且因航班還未全部恢復，營收總損失還會再增加。

若以長榮航空提出每天求償3400萬元計算，至7月6日17天共將求償5億7800萬元，如果計算至7月9日，20天的金額會更多，長榮航空今天沒有提出確定數字，將會等到開庭時提出詳細的求償金額。

長榮航空6月21日曾發布聲明指長榮航空是純民營的航空公司，董事的選任是股東會權限，非公司與工會得協商事項，但空服員工會卻以設置勞工董事當作罷工訴求之一，進而發動罷工，明顯有違法罷工的事實。

長榮航空6月21日聲明中也提到，空服員工會發起罷工行動已嚴重影響長榮航空營收、公司聲譽，及財產損失，將對空服員工會提告並要求賠償所有損失，以捍衛13萬名股東以及上萬名員工的權益。