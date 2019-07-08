這下梁子結大了！ 英駐美大使批川普：「無能、不可靠」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合整理）英媒日前獨家披露，英國駐美大使達洛許（Kim Darroch）2017年中至今，傳給英國少數幾位政要的外交機密文件中，批評美國總統川普與其領導的政府是「笨拙、無能、不可靠」甚至「罕見地失能」，此消息之後也被英國官員證實。

英國《週日郵報》7月6日的獨家報導，英國駐美大使達洛許2017年被英國首相梅伊與內閣要求，針對美國新上任的總統川普的性格及領導風格提出建議。

達洛許在給英文外交及國協事務部（FCO）機密電文中，批評川普「笨拙無能」、「沒有安全感」，他在電文中表示「他不認為川普政府有一天會變得有能力」，他還提到，川普的演講充滿錯誤主張，統計數據涉嫌捏造，在國內政策中，也沒有什麼成就。

達洛許在電文中也預期，川普最終會「狼狽下台」，但不能因此認為他會失敗。川普就像電影《魔鬼終結者》裡的阿諾扮演的生化人一樣，「在烈焰中重生，儘管接連遭受重創，最後都會完好如初。」

這些外洩的機密內容隨後也被英國官員證實。

英國外交部發佈新聞稿表示，英國民眾希望我們的大使為政府內閣提供誠實且坦率的分析與評估。然而大使的觀點未必就是英國政府的看法。

川普在知道此事後表示，自己還沒有看到那些新聞，雖然美國與幾個小國家有摩擦，但是他認為「英國大使也沒有好好地服務英國」。

美國總統川普今年6月率團訪問英國，獲得英國女王伊麗莎白二世高規格接待，在白金漢宮鳴放41響禮炮迎接。此事一出，也讓英國政府面上無光。