〈時評〉日韓貿易戰接著來 台灣恐難隔岸觀火

貿易戰猶如瘟疫般傳染蔓延，中美貿易戰才剛剛宣布戰火稍緩，日本與南韓貿易戰又緊接而來，沒想到台灣「躺著也中槍」，全球半導體供應鏈受嚴重衝擊，不僅台灣科技產業恐遭池魚之殃，對全球經濟與貿易發展也將有一定程度負面影響。

日本政府7月1日宣布，將對南韓實施嚴格半導體出口限制，限制三類用於製造智慧型手機，以及電視機的半導體強化材料出口到南韓，分別是用在製造快閃記憶體、DRAM、AMOLED電視、AMOLED智慧型手機面板上。這三類日本全球市占率高達70%到90%，一旦限制出口，將衝擊南韓半導體與面板兩大高科技產業，而南韓掌握全球7成DRAM市場、5成NAND閃存市場，其中三星營收勇奪全球半導體市場之冠，英特爾排名第2，南韓SK海力士位居第3，衝擊的是全球半導體生產。

尤其這幾家南韓大廠更是蘋果iPhone重要供應商，如果日本管制出口讓韓商負責的記憶體、面板等延誤，iPhone生產勢必受阻，年度新機iphone9即將在9月份正式對外發布，如今正是拉貨期，一旦延誤交貨將導致蘋果新手機出貨不順，所有蘋果供應鏈都將受到影響，台灣既是重要供應鏈，也是蘋果手機最重要的組裝大廠，屆時有可能發生無零件可組裝慘況，蘋概大廠如台積電、鴻海、和項及大立光等大廠受衝擊不小，此事件對如今沒有郭台銘的鴻海來說，似乎也面臨嚴峻挑戰！

綜觀日韓貿易戰爆發前因，主因南韓法院3月判決，包括新日鐵住金、三菱重工業等日本企業須對在第二次世界大戰期間遭到強徵韓國勞工進行賠償，引發日本政府不滿。有日媒分析，日本首相安倍晉三政府會採取強硬態度來對待南韓，可能是看到日本民眾討厭南韓情緒蔓延，此舉有助在21日參議院改選得到選民支持。這是進入令和年代後首場中央級大選，朝野政黨都積極備戰，安倍有輸不得的壓力。

安倍晉三似乎效法川普的「華為禁令」手法，真正精準命中南韓的要害，雖然日本採取較溫和方式，只宣布以「加強管制」而不是完全禁止出口，但韓國廠商一般庫存只有1個多月，如今要3個月申請及核准制，明顯是逼韓國廠商斷貨。三星近日才公布今年第2季財報，受華為事件影響單季獲利衰退6成，日韓貿易戰再開打，對韓國半導體產業負面衝擊難以估計，對三星集團更是雪上加霜。

南韓政府也不甘示弱採取反制，南韓民眾發起全面拒買日貨行動，日韓關係似短期難以改善，至少在日本參院改選結果出來前很難修復。只是目前全球科技產業供應鏈都十分緊密難分，川普的「華為禁令」一刀破壞了全球供應鏈行之有年的默契與合作，如今韓日兩國貿易戰再補上一刀，令人擔心南韓半導體與面板等關鍵零組件無法出貨，將影響到下游終端產品需求，除對韓日兩國經濟造成負面影響，台灣也難以置身事外，對全球經濟的衝擊必然不小。