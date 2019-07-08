承諾拚經濟　希臘在野新民主黨米佐塔基斯當選總理

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理）希臘保守派總理當選人米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）7日在大選獲得壓倒性勝利，他誓言會讓希臘「昂然挺立」，進入「就業、安全和成長」的後紓困時期。

米佐塔基斯發表電視演說：「令人痛苦的循環結束了。」他還說，在他的執政下，希臘將「再度昂然挺立」。

他說：「我會兌現你們的期許，不會辜負你們。」即將卸任的歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）都已向米佐塔基斯致電祝賀勝選。

根據94%投票站的官方計票結果，新民主黨（New Democracy）得票率將近40%，為該政黨10年來最佳成績，以壓倒性優勢擊敗齊普拉斯的激進左派聯盟（Syriza）31.5%得票率。

米佐塔基斯將在今（8）日宣誓就任希臘總理，左翼總理齊普拉斯稍早已承認敗選。

選舉結果確認後，51歲的米佐塔基斯將可在300席國會拿下158席的多數優勢，激進左派聯盟則將取得86席。

米佐塔基斯是親歐保守派，出身政治世家，為希臘前總理之子，畢業於美國哈佛大學，曾在著名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任顧問，2000年起踏足政壇。