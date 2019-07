〈時評〉從香港「反送中」到台灣保密檔案　藍綠兩黨的再省思

七月份的第一週,每天都有重要的事情發生。首先7月1日我們看到香港有别於發起百萬人大遊行的領導者,以年青世代為主的示威群衆衝入「立法會」,雖然數小時後,這些示威群眾就被數千名警察驅逐出去,不像五年前在台灣發生了「太陽花運動」那樣,攻佔了立法院30多天。而從新聞上還可看到許多香港人談論22年來,亦就是自1997年7月1日香港主權交接後,鄧小平答應的「馬照跑、舞照跳、一國兩制50年制度不變」 的承諾至今改變了多少等等。而這件事也讓我想起1997年6月29日,當時我搭飛機去香港,見證了6月30日晚上中國軍警正式跨過邊界進入香港,使香港的主權交接得以在翌日順利交接。然而就在7月1日早上,我還在「新華社」大門前與台北市議員廖彬良等人,一起拉起一條寫著「台灣中國一邊一國」的布條,並騙了那位在新華社前面執勤的警察,跟我們一起比手勢,大喊「Taiwan up up up、China down down down」後,才搭乘計程車直奔機場,搭機回台灣。結果,當天在桃園機場下飛機後,台灣警察就以「違反集會遊行法」被通緝並逮捕,直接送往土城看守所,也創造了我個人有坐監被關的前科的紀錄。

7月2日是陳文成博士被謀殺的日子。38年前,晚我一屆的台大數學系學弟,美國卡内基美隆大學統計系教授陳文成回台省親,7月1日被警總約談後,隔天被發現棄屍在台大研究圖書館前。我在他一進台大時就認識他,也就是說他大一、我大二的時候,因此已經是 51年前的事,而他過世也已經38年了。「陳文成案」至今還是列為「 極機密永不公開」的檔案。

得知陳文成過世的消息時,我當時是在休士頓NASA詹森太空中心工作,和我同住的一位室友,目前住在波士頓的曹律師,接到黃界清教授的電話,因為他們二位與陳文成都是UM Ann Arbor的同學。黃界清告訴我們,他在回美國飛機上的報紙看到陳文成被棄屍在台大的消息。我們接到這個電話時,我、曹律師、還有一位吳醫師正在編地下刊物〈半屏山 的稿件。因此,這個消息的震撼說有多深就有多深。我們馬上都感到一股殺氣撲向我們而來,如今即使過了38年,那時的恐怖記憶至今還是非常的清晰。

7月3日,國民黨五位總統候選人的最後一場有關「經濟、能源、環境」方面的辯論。當中最重要的是目前民調在最前面的韓國瑜、郭台銘兩位。對於韓國瑜的政見,我個人覺得不值一評,因為他不管說什麼都不可能做到,畢竟他只是一個草包而已。

我比較在意的是郭台銘的政見以及其論據。而其中我最關心的是郭台銘所提有關帶領台灣成為世界級醫療產業的重鎮,以及有關核四是否啟用由人民決定。另外則是郭台銘提出了6歲以下兒童由國家來扶養的政見。尤其是這個最吸引年輕人的目光,這可從第二天的Yahoo民調看出端倪,郭台銘的民調比韓國瑜高出12%。

當然6歲以下的兒童由國家扶養,的確是超級社會主義性質的好政見,而且郭台銘提出財源解決之道,看來也有其道理在。包括「成立主權基金、將1.7兆的公家閒置金融資產提高回報率」、「聚焦健康醫療產業、攻取全世界的高端健康産業市場」、排富條款等。

我個人是一向看好郭台銘,認為他會由國民黨的初選勝出。接下來,現任蔡總統與郭台銘代表的國民黨,以及可能參戰的柯P之間的總統大選,激烈程度就可想而知了。無論如何經濟、台獨及核電議題將成為「2020總統大選」的主軸。

7月4日是美國的國慶,5年來我都會在洛杉磯女兒家中度過,今年也是一樣。尤其今年在川普的執政之下,美國的經濟超好。雖然川普的做法有非常多的爭議之處,但是他做為美國總統站在美國國家利益,努力實現他競選時提出來政見,這一點卻是大家有目共睹,而且應該是我們國候選人應加以學習的地方。

至少我認為台灣的總統,應該要有這樣站在台灣全國2,300萬人的利益著想的立場。而國民黨的那些候選人,尤其是像韓國瑜、張亞中,根本是站在中華人民共和國的利益上說話。這些人是沒有資格擔任我國總統一職。

國民黨政見發表會後,聯合新聞網「即時新聞」標頭上出現 「郭朱相爭韓得利、核四重回主戰場」。因此,我們也看到核四的議題,在這一次的總統大選中,絕對不會缺席。而目前我們進入了第二階段「廢核再生公投」的連署,民進黨方面因為修改了公投法,確定了

公投與大選脱勾,原先已做出的「會全力協助連署」的承諾有要撤回的跡象。而真正能夠快速連署的是中選會必須要依法行政「提供電子連署系統」,中選會卻又遲遲拖延。看來,民進黨政府如不改變「不理會公投」的保守立場,蔡總統很可能會在總統大選中被郭台銘打敗,中央執政權將易主。

「廢核再生公投」的第二階段連署尚未跨過成案的30萬人的門檻,希望民進黨的立委候選人能夠大力協助,免得選戰未開打,包括民進黨在内的反核陣營就先輸了氣勢。