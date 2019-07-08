好服務不用嗎？ 新北免費到宅移工指導招呼服務開跑

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市勞工局持續辦理免費「到宅指導外勞照護技巧」服務，只要是新北市轄內經合法聘僱外籍看護工的家庭，皆可透過1966專線申請，專業的照顧服務指導員或護理人員免費到宅指導。

今年新北市勞工局委託6家機構辦理「到宅指導外勞照護技巧」，分別是恆安老人長期照顧中心、伊甸基金會、臺大醫院金山分院、廣恩老人養護中心、常春藤居家護理所、天下為公基金會。

王爺爺因意外跌倒致長期臥床無法行動，需要外勞常陪伴在側，家人去年透過新北市長期照顧管理中心轉介，向勞工局申請外籍勞工照護技巧指導服務，原本王爺爺臥床無法行走的情形，透過專業的照顧服務員指導外籍看護工移動及潔身等專業技巧，王爺爺終於能在家人的陪伴下可以緩慢向前行走。

此外更推出7場次團體研習課程，藉由社區或醫院合作的10人小班制，不僅可以讓外籍看護工在離家近的社區會議室或交誼廳就能學習，也能在團體教學中互相觀摩學習進而保障教學品質。

勞工局長陳瑞嘉表示，這幾年「到宅指導外勞照護技巧」一直受到民眾歡迎，該項服務使被看護人受到更好的照顧，也減少外勞施力技巧不當所可能造成的職業傷害，同時也能透過專線享有衛生局的長照資源。

民眾可搭配長照2.0的「專業服務」，經評估符合失能等級者，將有專業人員到宅提供失能者復能照護、營養照護、居家護理、居家復健等服務。