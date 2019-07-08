「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」浪漫沙灘路跑8月登場

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）澎湖一直是國內外遊客夏季熱門造訪的旅遊勝地之一，其中被譽為台灣最美的海灣「澎湖吉貝」將於8月份舉辦「2019澎湖吉貝沙灘嘉年華」，一系列活動包含沙灘路跑、沙灘排球等；饒舌團體CHING G SQUAD、奪下金曲30「最佳國語專輯獎」的孫盛希也將於音樂盛會上接力開唱，HIGH翻整個吉貝嶼。

澎管處許處長宗民表示，澎湖吉貝嶼是澎湖北海上最大且有人居住的島嶼，此次結合澎湖多樣化的觀光資源，將澎湖最美、最浪漫的沙灘與特有的石滬文化，以及在地特色美食及人文景緻等，透過運動嘉年華將吉貝夏天特有的嬌艷、風采，結合沙灘排球、路跑賽事、趣味活動、音樂盛會等豐富內容推廣至國際。

2019澎湖吉貝沙灘嘉年華活動內容豐富精彩，此次特地找來極地探險家林義傑團隊策劃，在8月15日至8月25日之間展開一連串的沙灘嘉年華活動，其中吉貝沙灘路跑規劃4K休閒組、10K挑戰組以及10K雙人組等三大組別，將在「全台最美海灣」的沙尾沙灘熱情開跑。

周邊還有一連串活動邀請大家一同參與，包括沙灘排球、石滬文化體驗、清淨環保淨灘、海洋觀光市集以及各種吉貝沙灘專屬趣味體驗，讓遠道而來的民眾能夠完整體驗澎湖吉貝的最佳魅力。

賽後當晚還有結合海洋觀光市集的豐富佳餚與HIGH翻天的海風派對，新生代高顏值饒舌團體CHING G SQUAD、奪下金曲30「最佳國語專輯獎」的孫盛希，以及多組在地團體一起熱力開唱，HIGH翻整個吉貝嶼。