新舊融合！柯： 需要更多企業幫忙以期「台北NPO聚落」永續經營

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）原「北一女教師眷舍」歷經2年多斥資4,000萬元打造，如今蛻變成「台北NPO聚落(NPO Hub Taipei)」，8日上午在台北市長柯文哲與NPO團體等諸多人的見證下，舉辦了「入厝啟動儀式」，宣告該館正式對外營運。目前已有11個單位進駐，7月15日還會開放第2階段進駐申請。

柯文哲表示，這是全台首創活化公有房舍，讓聚落空間成為社區的一部份，打造一個創新、社區共融的NPO實驗基地，利用較便宜的租金，匯聚NPO團體間的知識與能量，激盪出更多創新模式、公私協力的服務方案。

▲台北市長柯文哲(左1)與義美總經理高志明(左2)。(照片來源：台灣英文新聞拍攝)

柯文哲說，共享經濟是世界潮流，不僅在日本盛行，並把NPO組織起來做一個大的規劃。

因此他期許「台北NPO聚落」成功，而這「需要大家的幫忙像是義美和家樂福等，那我們也希望將來的承辦單位，不只是當二房東只負責收房租而已，他還要辦很多講習、上課，還有更重要就是尋求外界的支助等，讓台北市的NPO可以更永續的經營。」

▲照片來源：台灣英文新聞拍攝

「台北NPO聚落」是全台首創，不僅是專屬NPO的辦公聚落，一樓的商業空間更邀請企業夥伴「義美咖博館」與「家樂福永續概念店」進駐，展現企業積極推動社會公益與創新的決心。

另外，全棟大樓空調設備與大金空調合作，透過「租賃」裝設，也是全台首創「購買服務」。

台北市社會局局長陳雪慧表示，「台北NPO聚落」展現新舊融合特色，專屬為非營利組織設計的開放場域，盼辦公室租用不僅是房東與租客的關係，更有進駐單位互相交流合作、共同學習成長，建立共享空間、分享資源的價值。

▲義美咖博館內部。(照片來源：台灣英文新聞拍攝)

這個計畫於2017年開始整修屋齡超過50年的北一女老師宿舍，並在營運團隊Impact Hub Taipei台灣好室有限公司與台北市社會局共同規劃下，改造老舊眷舍並賦予不同以往的空間氛圍。除了彈性多元辦公室與共同工作空間外，也有辦理講座及工作坊的活動空間，其中還包含一間20坪的多功能廚房。

台北NPO聚落位於台北市中正區重慶南路三段2號，該館將在7月9-12日，舉行「影響自造節」等一系列公開與免費體驗等活動，NPO和民眾可以把握機會，體驗與參觀聚落。

此外，台北NPO聚落將於7月15日開放第2波申請，歡迎更多民間組織一起進駐台北NPO聚落，創造更具效益的社會影響力，詳情請追蹤「台北NPO聚落」粉絲專頁或社會局官網。

▲柯市長(左2)蒞臨義美咖博館參觀與義美總經理高志明(左1)及其他來賓合影。(照片來源：台灣英文新聞拍攝)