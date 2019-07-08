港警徹底失控　九龍旺角暴力清場　路人也不放過

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（7）日，香港人於西九龍站一帶再度發起抗議遊行，轉入旺角一帶繼續表達訴求。港警於深夜暴力清場，涉諸多違法行為，甚至波及記者和旺角一帶消費的路人。

西九龍高鐵站前遊行於下午和平結束後，示威者入夜起轉至旺角廣東道、彌敦道等幹線處，繼續和平表達抗議。昨夜，示威者從未衝擊警方防線，也未配戴任何防禦性配備或衣物（頭盔、長袖褲等）。

然而，港警於10時起開始封鎖街道，以三面「包抄」的方式，持警棍、長盾攻擊並驅趕示威者，爆發多起流血衝突，有人被警方打得頭破血流，也有人被十數名警察圍壓在地上打，要民眾徹散卻又包圍住民眾不讓離場。

有不少僅是在旺角一帶消費購物或剛離開戲院的路人，也無端受到警方暴力對待。甚至，有名著短裙的年輕女性，只是因為手上拎著一瓶瓶裝水，便遭警察無故按壓在地。【請參考《立場新聞》Facebook 貼文，內含多圖】

亦有著黃色螢光背心記者遭警棍揮打，或是被警方阻攔不讓拍攝警方拘捕示威者的場面，英籍總警司陶輝（Rupert Dover）於現場拒絕所有記者提問。

《立場新聞》拍攝到有名戴著寫有Police字樣頭盔、卻身著便服的男子，自稱是便衣警察執勤，被民眾質疑「都不知道你是不是差佬（廣東話對警察的俗稱）」時，竟反嗆「警察執行職務，不需要展示委任證！」嚴重違反《警察通例》20章「便衣人員不論是否當值，在與巿民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。」



自稱便衣警察公然發表違法言論（來源 立場新聞 Facebook）

即使是穿著制服的警察，也有不少警察刻意反轉或隱藏委任證，使應該出示證件的右肩處只出現一片空白。

另有警察以粗穢言語「認撚住我呀（他媽的記住我啊）」及「隻揪呀（釘孤枝啊）」恐嚇民眾。議員譚文豪、鄺俊宇、區諾軒等人分別到場了解情況、保護市民及記者時，亦被警察大喊「收皮（閉嘴）」辱罵。



警察恐嚇市民「單挑啊」（來源 抗議民眾Telegram群組流傳）

僅僅數小時內，香港警方徹底失控，對待和平民眾的方式竟比7月1日佔領立法會時還要暴力，宛如「警察國家」一般。



警察將示威者圍壓在地（來源 美聯社）