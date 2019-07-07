老蕭赴大馬演唱「很乖」沒露點　燈光器材太講究運來8大貨櫃！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）睽違4年多，金曲歌王蕭敬騰昨(6)日晚回到馬來西亞吉隆坡開唱，為一萬名歌迷獻唱了19首歌曲。老蕭也安分守己，遵守馬國演唱會嚴格的服裝限制，乖乖穿長褲、也不露點！

中央社報導，蕭敬騰「娛樂先生」世界巡迴演唱會大馬站門票一開賣就售完，為了把娛樂先生海外版原裝舞台完整帶給歌迷，打造3D歌劇院場景，象徵每位到場的人都是娛樂先生的嘉賓，光是燈光器材就從各地總共引進8大貨櫃。

高達40尺的多層次舞台，特別搭建一座鋼鐵結構的九宮格音樂牆，讓弦樂手站在高處彈奏，大馬歌迷聽歌的同時也大飽眼福。

演唱會開場前吉隆坡正好雨神降臨，導致許多歌迷因交通堵塞而遲到，蕭敬騰不禁自嘲：「明知我來一定下雨，為何（你們）這麼晚才到現場」，但心疼「冒著生命危險」變成落湯雞前來的歌迷，他還是高聲向大家致歉。

他也形容，大馬是個非常輕鬆的地方，但有些規定卻比較嚴格，想念歌迷的他雖想要下台與歌迷互動，「牽牽手、摸摸腿、送禮物」，卻因安全問題而放棄，擔心被當局列入黑名單。

他也笑稱，此次演唱會的服裝還事先讓大馬單位過目，其中一套表演服是一條長度在膝蓋上一吋左右的短褲，當局即化身他的「服裝顧問」，建議他配上及膝襪子。

進入安可，飆得滿身汗的老蕭在抹汗時表示，按照嚴格的規定，要是「露點」可能會被關、在大馬多待一個月，隔天就無法回台；此話一出，歌迷紛紛高呼，似乎樂見他就直接留在大馬，逗得他笑稱歌迷「好壞」。

儘管老蕭演唱會全程不能下台與粉絲互動，但在演唱「新不了情」時，他仍深情地與坐在台前的歌迷合唱，熱情的歌迷則亮出手機光芒與偶像互動，形成一片閃爍的星海。

圖/中央社