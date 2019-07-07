核子協議爭論不休　伊朗威脅將毀約提高濃縮鈾純度

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）伊朗近日因核協議問題與歐美國家關係緊繃。在今(7)日召開的記者會上，因協議簽署國家先前未履行約定，再加上多次談判無果，伊朗政府宣布將會在幾小時內打破鈾濃度3.67%的規定，進一步破壞對2015年核子協議所作承諾。

綜合自由與中央社報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的外交政策顧問維拉雅蒂（Ali Akbar Velayati）5日表示，德黑蘭可能於7日將提煉的濃縮鈾純度提高到5%。

官方的伊朗通訊社（IRNA）指出，政府發言人拉比（Ali Rabei）在德黑蘭的記者會中說：「我們今天將會超過3.67%的濃縮鈾純度上限，純度會根據需要決定。」

伊朗先前表示，西南部的布什爾（Bushehr）核電廠需要5%的純度，研究用反應爐則需要20%。

副外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，歐洲國家正在進行一定程度努力，包括迴避美國制裁並與伊朗進行非美元貿易的新支付機制「支援貿易通匯工具」（INSTEX），但截至目前，伊朗的要求還沒獲得滿足。不過阿拉奇也表示，相關努力使得他們還有一線希望。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他和伊朗總統魯哈尼已同意在7月15日前尋求解決伊朗核子問題的對話，並會持續與伊朗政府持續談判，希望降低緊張局勢。