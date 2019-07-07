美麗信雨林餐廳 雙卡餐飲優惠專案

美麗信雨林餐廳首次針對國民旅遊卡卡友及學生族群推出【雙卡餐飲優惠】，無限吃到飽竟然只要NT$616起！艷夏暑期就該以美食滿足炙熱味蕾，難得優惠敬請把握。

2019年7月1日(一)至8月31日(六)止，雨林繽紛百匯自助餐廳推出【雙卡餐飲優惠】專案，憑國民旅遊卡或學生證用餐，不分平假日、午晚間皆享79折！平日午間每人只要NT$616+10%(原價NT$780+10%)、平日晚間折扣後每人NT$695+10%(原價NT$880+10%)；假日眾多豐富菜色，竟然也只要NT$774+10%(原價NT$980+10%)；美麗信難得推出的專屬折扣優惠，千萬別讓用餐小確幸輕易溜走！

美麗信一樓「雨林繽紛百匯自助餐廳」，主廚以季節為主軸隨時選用當季食材做變化，提供各式豐腴菜餚選擇，菜色陣容包括現切燒烤美國牛排等不定期更換，餐檯上更有綜合生魚片、精選海鮮、壽司手捲、現煮麵點、中西式繽紛熱食及海陸開胃冷盤，樂活鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、西班牙La Menorquina冰淇淋、手作精緻歐風甜點、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用。貼心設想的美味佳餚與專業餐飲服務，絕對能滿足專程前來享用美食的饕客嘉賓。

美麗信雨林餐廳憑『國民旅遊卡』及『學生證』優惠限定活動，是您聚餐歡享的最佳選擇！雨林訂位專線﹙02﹚7702-5888。