Nola Kitchen紐澳良小廚 歡慶美國慶月

若文餐飲集團旗下Nola Kitchen紐澳良小廚自2012年底開幕至今已邁入第七年,期間更是展店至台北各區,現有台北象山信義店、林森店與台中崇德店共三間分店,非常適合上班族下班後放鬆,坐在沙發上聽著爵士樂,和三五好友邊吃美食邊聊天,豪邁品嘗吮指回味的美國南方紐奧良佳餚,同時紐澳良小廚為慶祝美國國慶,特別推出超級超值優惠,自即日起至7月31日止,凡「四人同行,贈送『紐奧良雞翅』乙份(價值NT$264)」;另外還加碼美式艾爾啤酒全時段買一送一,七月份就是適合揪朋友一起開心聊天,豪邁啃雞翅、喝啤酒的歡騰好月份Happy 4th of July, Let’s go Nola!! 訂位專線請洽官網。

紐澳良小廚做促銷可沒在手軟、誠意滿滿,七月份四人同行至店消費,在點餐前手機出示此篇報導,每人餐點達低消,即贈送『紐奧良雞翅』乙份(價值NT$264)!紐澳良雞翅是店內的招牌菜之一,醃漬後裹粉乾炸,層層推疊的黃金雞翅酥脆內軟,在吮指親吻時還得小心湯汁滿溢!炸物也是紐奧良小廚的強項,雞翅的調味不會過重恰到好處,「啃食」之後都還會吮指回味,這時再來杯啤酒搭配就堪稱完美!

第二項不手軟促銷就是,七月份全時段「美式艾爾啤酒買一送一」,美國精釀小麥啤酒這幾年來大受歡迎,而Nola驕傲的第一支自釀品牌啤酒,特別選用美國品種啤酒花,帶點淡淡的柑橘香氣與麥芽的微甜,順口的小麥基底,純淨酵母釀造,打造出清爽回韻的風格,非常適合盛夏品飲。

美國國慶七月份正值台灣暑假,就應該熱鬧聚餐,三五好友成群結隊,啃雞翅、喝啤酒、聽爵士,豪邁大啖紐奧良美食!

溫故知新 品牌故事

位於美國南部路易斯安那州的紐澳良,無疑是美國本土最具異國風情與多元文化的一個城市。歷經了法國與西班牙的殖民洗禮,及非洲黑人帶來的閃耀光輝,數百年來,紐澳良憑藉著獨特的城市風情,屹立在密西西比河與墨西哥灣的交會處,成為美國南方的文化歷史重鎮。更因為這複雜交錯的混血身份,使得紐奧良一舉創造出舉世聞名的美食與爵士樂。豐厚的文化、豐饒的農作物及海鮮水產,紐澳良早已與紐約、舊金山,並稱為美國三大美食之都。

別於美式漢堡,Nola Kitchen紐澳良小廚提供更豪邁、滿足、甚至是罪惡到令人回味的靈魂佳餚(Soul Food),有紐澳良濃湯飯Gumbo、楓糖鬆餅炸雞、紐澳良海鮮飯、焦黑魚、貝涅方餅、菊苣咖啡…等,顛覆大眾對美式餐廳的刻板印象。紐澳良的美食就連馬克吐溫都衷情不已,曾說「紐澳良食物的美味,簡直已成了一種形式的罪孽。」“New Orleans food is as delicious as the less criminal forms of sin.” - Mark Twain, 1884。

"NOLA"一字,是紐澳良的簡稱,乃取New Orleans, Louisiana 字首縮寫為意。2012年末,Nola Kitchen紐澳良小廚 創始店落腳於台北市信義區象山山麓旁一角,中強公園南隅與三黎公園交界處開幕,為台北人提供濃郁豐厚的紐澳良美食及終日不斷的爵士音樂。

其他美食特色

紐澳良美食的關鍵在於多元血統融合淬煉出各方精華,造就風味濃郁、五味交融的美食世界。使用多種辛香料混合調味,有小茴香、紅椒粉、奧勒岡、百里香、洋蔥、大蒜、多種胡椒等,為紐澳良菜的最大特色,著名的菜式有紐澳良濃湯(Gumbo)飯和海鮮飯(Jambalaya);在燉煮過程中大量使用蔬菜為基底,配合香辛調味,為南方鄉村菜餚增添獨特風味與強烈香氣。

楓糖鬆餅炸雞(Chicken & Waffles) NT$340 小鬆餅炸雞NT$280

「鬆餅加炸雞,這搭嗎?」初次聽到這種組合的人一定都會有相同疑問,但嚐過後竟意外地非常合拍!NOLA KITCHEN的鬆餅現點現做,口感鬆軟外酥內軟,還有些微奶香,即使冷了依舊好吃;使用台灣自產,肉感十足又鮮嫩的契約雞腿排做炸雞,內部鮮嫩多汁,外層炸衣香酥厚脆,四片鬆餅搭三片炸雞淋上楓糖糖漿,鹹甜交融的滋味,熱燙酥脆的快感,也讓『康熙來了』以及『Yahoo TV』的主持人和來賓為之讚嘆,吃過絕對上癮!另外,也提供小份量的小鬆餅炸雞,滿足想吃多樣化的你。

紐澳良濃湯飯(Gumbo)海鮮什錦NT$360 香腸雞肉NT$300

Gumbo是一道非常經典的家常濃湯,早期美國南方貧困,這種料多方便又有飽足感的燉湯總會在各家廚房飄香。此外因紐澳良所處的路易斯安納州亦是美國最主要的稻米產地,當地人習慣將Gumbo加入米飯成為濃湯飯,休閒時刻,隨性地坐在草地、臺階上,與家人朋友聊天一邊吃著Gumbo,是當地人共有的回憶。

紐澳良當地法國人後裔用秋葵、洋蔥、青椒、西芹多種蔬菜,配上特別調製,多達十種以上的複合香辛料,與花枝、蛤蜊、蝦共同熬煮成海鮮蔬菜湯,濃稠的口感介於濃湯與醬料間,香氣濃郁、滋味鮮明,不但飽而且還大滿足,是豪邁男子們的最愛!

紐澳良海鮮飯(Jambalaya) NT$360

起源於西班牙殖民的影響,有熟悉的西班牙海鮮燉飯(Paella)的影子,拓荒時期,因番紅花取得不易,而以當地盛產的番茄取代,又被當地人稱為”Red Jambalaya”,又受到法國殖民影響,融合諸多來自加勒比海的辛香料,最後加入米飯吸收番茄、燻香腸、花枝、蛤蠣與高湯的精華,最後融合為一道料多豐沛、過癮又飽足的主食。